Em sete dias, Mata Ciliar recebe 14 animais atacados por domésticos

O ano de 2024 começou com números preocupantes para a fauna brasileira. Entre tantos motivos da chegada de animais ao Cras da Mata Ciliar, o encontro com domésticos se apresenta como uma das principais causas. Nos primeiros sete dias do ano, 14 animais cforam recebidos pela associação, provenientes de ataques de animais domésticos. Número que tende a crescer se não lutarmos por políticas públicas direcionadas especificamente para a questão dos silvestres e pela conscientização da guarda responsável dos domésticos.

(Foto: Divulgação/ Associação Mata Ciliar)

Os últimos casos que chegaram ao Cras foram de um filhote de cachorro-do-mato fêmea, vista sendo atacada por cachorros domésticos em Bragança Paulista. Um jovem tatu-galinha, atacado por cão em uma chácara de Valinhos e entregue pela Guarda Municipal. E, o mais recente, de um sanhaço que foi atacado por gato em uma residência de Cajamar, e entregue pela Guarda Municipal.

Todos os indivíduos não resistiram aos ferimentos e, infelizmente, vieram à óbito.

Os municípios de Bragança Paulista, Valinhos e Cajamar possuem parceria com a Mata Ciliar, que contribuem para o recebimento e reabilitação de animais silvestres.

Mata Ciliar

A Associação Mata Ciliar (AMC) é uma entidade sem fins lucrativos declarada de Utilidade Pública Federal e que desde 1987 desenvolve diversas ações para a conservação da biodiversidade.

Durante esse período foram diversos desafios enfrentados e conquistas alcançadas sempre em parceria com instituições privadas, poder público e com a sociedade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar