Mata Ciliar registra aumento de 70% da chegada de corujas ao Cras

Em sua maioria de hábitos noturnos, as corujas fazem sua parte como agentes ambientais, sendo importantes caçadoras. Entretanto, assim como qualquer outro animal silvestre, estão suscetíveis às consequências urbanas e, para exemplificar, os registros da Associação Mata CIliar apontaram um preocupante aumento da chegada desses animais ao Cras. Em outubro, foram 34 corujas, um aumento de 70% em relação a setembro, que registrou 20 indivíduos.

(Fonte: Divulgação / Associação Mata Ciliar)

Dentre esses números, a espécie que está sendo mais prejudicada é a corujinha-do-mato, marcando a metade de corujas (10) que chegaram em setembro e apresentando um aumento ainda mais preocupante em outubro, registrando 28 ao todo, mais de 82% do total (34).

A diminuição de áreas naturais e rurais estão entre os fatores que podem explicar esse aumento, ambiente onde as corujas também habitam e têm importante papel no controle de outras espécies, como roedores e insetos. Além disso, o avanço da especulação imobiliária nessas áreas de mata aumenta a iluminação que, por sua vez, altera as características da noite, prejudicando as corujas.

Mata Ciliar

A Associação Mata Ciliar (AMC) é uma entidade sem fins lucrativos declarada de Utilidade Pública Federal e que desde 1987 desenvolve diversas ações para a conservação da biodiversidade.

Durante esse período foram diversos desafios enfrentados e conquistas alcançadas sempre em parceria com instituições privadas, poder público e com a sociedade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar