Mata Ciliar registra aumento preocupante da chegada de gambás ao Centro de Reabilitação

A época de reprodução dos gambás mal começou (setembro a março) e o Centro de Reabilitação de Animais Silvestre (CRAS) da Associação Mata Ciliar já nota um aumento preocupante da chegada desses animais, por diversos motivos diferentes, como ataque de domésticos, atropelamentos, pedidos de resgate de dentro das residências, entre outros. Para exemplificar este crescimento, no mês de agosto, a Mata Ciliar recebeu 64 indivíduos e, em setembro, foram 473 gambás, um aumento assustador de mais de 600%.

(Foto: Divulgação/ Mata Ciliar)

Os gambás são animais de hábitos noturnos e, quando estão com filhotes no marsúpio, que não desgrudam até completarem seu desenvolvimento, as mães acabam ficando mais lentas, se tornando mais suscetíveis a diversos tipos de acidentes fatais quando saem em busca de alimentos.

O gambá é um excelente controlador de outros animais, como carrapatos e escorpiões, e cabe à sociedade reconhecer a importância dos animais silvestres para o equilíbrio dos ambientes naturais.

Mata Ciliar

A Associação Mata Ciliar (AMC) é uma entidade sem fins lucrativos declarada de Utilidade Pública Federal e que desde 1987 desenvolve diversas ações para a conservação da biodiversidade.

Durante esse período foram diversos desafios enfrentados e conquistas alcançadas sempre em parceria com instituições privadas, poder público e com a sociedade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar