Atibaia Saneamento recebe certificação por reciclagem do lodo de esgoto

Neste mês, a Atibaia Saneamento, empresa responsável pelo sistema de esgotamento sanitário de Atibaia e que atua no município por meio de Parceria Público-Privada com a SAAE, recebeu certificado de indicadores de valorização e transformação de resíduos pela Tera Ambiental. O reconhecimento se deu pela contribuição de 446 toneladas de lodo destinados para a compostagem, resultando em 172 toneladas de fertilizantes agrícolas e de paisagismo que encerram o ciclo de tratamento de esgoto de modo sustentável.

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Caetetuba (Foto: Divulgação)

Desde 2014, a operação do Grupo Iguá encaminha todo o lodo para a unidade da Tera Ambiental, a organização de compostagem localizado em Jundiaí. O material é resultado do processo realizado nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), onde os tanques fazem a sedimentação, reduzem a matéria sólida e a submetem à diversas etapas de filtragem até que esteja pronto. A reutilização colabora, entre outros fatores, para a diminuição do volume de rejeitos nos aterros sanitários, sendo uma alternativa ambientalmente correta para o descarte.

Por isso, durante o período de janeiro a dezembro de 2021, mais de 40% do lodo final pôde ser reaproveitado para a fabricação de insumos voltados para a agricultura. Como ele contém em si grande quantidade de minerais, substâncias húmicas, microrganismos e materiais orgânicos riquíssimos, a sua utilização apresenta ganhos significativos para o produtor rural, gerando uma economia de até 50%, se comparada com a compra de um fertilizante sintético.

“A destinação adequada do lodo é a forma mais sustentável de encerrar o processo de tratamento de esgoto na cidade de Atibaia. Além de trazer benefícios ambientais, a transformação do resíduo contribui para a economia e o trabalho de inúmeros agricultores locais”, comenta a diretor-geral da Atibaia Saneamento, Mateus Banaco. Para ele, a parceria com a Tera Ambiental, organização responsável pela reciclagem de efluentes e materiais orgânicos, é bastante estratégica e fundamental para lidar com o rejeito com segurança e menor impacto ambiental possível.

Atualmente, a Atibaia Saneamento atende o município com duas ETEs, nos bairros Estoril e Caetetuba.

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento