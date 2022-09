Brasil já tem colher de papel cartão reciclável e biodegradável

Colheres descartáveis são amplamente usadas nos mais variados tipos de atividades, como utensílio nas festinhas domésticas e especialmente nas redes de fast-food, bares, restaurantes em geral, gerando uma enorme quantidade de lixo plástico, nem sempre com descarte correto.

Mas, e se tivesse uma colher descartável, biodegradável? Isto já existe no Brasil e na matéria a seguir, você vai saber um pouco sobre esta inovação que já chegou mercado brasileiro.

(Foto: Divulgação)

A Innovapack, uma das principais fornecedoras de embalagens do Brasil, traz inovação ao mercado de food services do país com a primeira colher de papel cartão reciclável e biodegradável. O utensílio é indicado para contato direto com todos os tipos de alimentos e temperaturas, tendo estrutura resistente, aliada a tratamento anti-umidade e anti-gordura. A Colher Biohz® é o primeiro lançamento de uma linha de produtos inovadores e sustentáveis.

O desenvolvimento desta linha, como conta Cláudio Gonçalves, Diretor Comercial da Innovapack, começou com a colher porque, entre talheres, é o que mais tem uso e consumo na via pública.

“Queríamos começar com um produto massivo e reinventá-lo de uma forma mais sustentável. Foram vários os designs que foram testados até chegar ao ideal. A Colher Biohz possui um design inovador, diferente de qualquer colher de papel cartão do mundo, pois possui um cabo ergonômico e resistente, macio e duradouro. Mais importante ainda, é uma alternativa conveniente e sustentável às colheres de plástico que vemos em todos os lugares”, diz Gonçalves.

Os talheres descartáveis são usados por cerca de 20 minutos em média e, se forem de plástico, demoram cerca de 400 anos para se degradarem. A linha Biohz, sendo feita de papel cartão biodegradável, levará menos de um ano e meio.

“Os plásticos descartáveis de um só uso representam um problema sério a ser resolvido mundialmente. Precisamos realizar a substituição destes itens e a colher em papel cartão é a primeira de vários produtos que serão agregados a linha Biohz. Assim, focamos no desenvolvimento e fabricação de produtos inovadores, funcionais, disruptivos, recicláveis e ecologicamente corretos a preços competitivos”, explica Marcelo Gaspar, Diretor Geral da empresa.

A Innovapack espera escalar o produto para 35 milhões no estado de São Paulo durante o primeiro ano, com preço de varejo sugerido competitivo com as opções disponíveis no mercado, sejam colheres de plástico convencionais ou outras alternativas, como colheres de bambu. A Colher Biohz foi lançada na Argentina no ano passado com alto nível de aceitação dos consumidores e recebeu o “Red Dot Award” na Alemanha, um dos maiores concursos de design no mundo que premia os melhores produtos a cada ano.

Para o desenvolvimento deste produto, foram utilizados recursos e tecnologia disponíveis internamente. A equipe de P&D, que possui amplo know-how e experiência na concepção de novos produtos, aplicou o conhecimento necessário para chegar ao desenvolvimento final. Como tecnologia exclusiva incorporada, o departamento de desenvolvimento de máquinas criou uma máquina automática especial para formar e colar a colher. Foi um trabalho de quase 1 ano para chegar ao projeto ideal da caçamba e ao desenvolvimento do maquinário, ambos pendentes de patentes nacionais e internacionais.

Fonte: Sherlock Communications/www.innovapack.com.br / Climatempo