Cantareira com o maior nível desde meados de junho de 2020

Fevereiro acabou de começar e já acumula 121,4mm sobre o Sistema Cantareira, isso registrado até o dia 7 deste mês, o que representa 60,6% da sua média (200,4mm). Além de já ser o fevereiro mais chuvoso dos últimos 2 anos, desde 2021, quando acumulou 181,6mm em fevereiro.

Acumulados de chuva para fevereiro no Cantareira entre os anos de 2000 e 2023. (Fonte: Sabesp/Climatempo)

Por conta desse volume de chuva elevado dos últimos dias e mais os acumulados dos últimos meses, que ficaram acima das suas médias, como entre agosto de 2022 e dezembro de 2022, houve uma elevação significativa do nível do sistema.

Com destaque para o nível atual de 57,5%, que está sendo o maior para fevereiro dos últimos 3 anos no Cantareira, ou seja desde fevereiro de 2020 quando registrou 59,55% em 29/02/2020.

Maiores níveis para fevereiro no Sistema Cantareira entre os anos de 2000 e 2023 (Fonte: Sabesp/Climatempo)

Além disso, o nível desta manhã de terça-feira (7) no Cantareira foi o maior em mais de dois anos e meio, ou seja, desde 16 de junho de 2020, quando registrou 57,6%.

Vale salientar que em janeiro de 2023 choveu pouco, 192,6mm, pois além de ficar abaixo da sua média, foi o menor volume dos últimos 2 anos para um mês de janeiro, desde 2021 quando acumulou 191,6mm. Lembrando que foram 322,0mm registrados em janeiro de 2022.

Temporais hoje e amanhã no Sistema Cantareira

Os próximos dias serão de temporais, com rajadas de vento e queda de granizo, na região do Cantareira, como no sul de Minas Gerais. Os acumulados serão elevados ainda hoje, terça-feira (7) e nesta quarta-feira (8), com potencial para alagamentos. Entretanto, vale mencionar que em meados desta semana, a chuva acontece, mas de maneira mais isolada, e volta a aumentar principalmente a partir do final de semana. Mesmo assim, até sábado, pontos isolados da região do Cantareira podem acumular mais de 100mm, mas deve chover bem mais na semana que vem, pois estima-se entre 80mm e 350mm, na média, entre os dias 12 e 16 de fevereiro sobre o Sistema Cantareira.

Boa parte das instabilidades desta semana na região se devem ao calor, à alta umidade do ar e a um cavado meteorológico (que é uma baixa pressão relativa e mais alongada, nos níveis médios e altos da atmosfera) , e ao longo da semana que vem, além desses sistemas que persistirão entre os estados de São Paulo e de Minas Gerais, haverá o avanço do Vórtice Ciclônico nos Altos Níveis da Atmosfera (VCAN) que reforçará na formação de nuvens carregadas na região.

Destaca-se também a chuva mais volumosa até 11 de fevereiro, sábado, entre o centro leste de Minas Gerais, como na Zona da Mata, e no estado do Rio de Janeiro, como na região Serrana, com volumes de água previstos de mais de 250mm.

