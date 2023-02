Defesa Civil divulga alerta de chuvas fortes desta terça (31) até sexta-feira (3)

A Defesa Civil de Atibaia divulgou alerta de chuvas fortes desta terça (31) até sexta-feira (3), com previsão de acumulado de chuvas que pode chegar a 120 mm na região. De acordo com aviso de risco meteorológico do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado São Paulo, há condições para chuvas fortes, acompanhadas por descargas elétricas e fortes rajadas de vento e granizo em todo o território paulista.

O Instituto Nacional de Meteorologia – INMET também emitiu alerta de chuvas intensas com grau de severidade laranja (perigo). A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Diante do risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos, a Defesa Civil de Atibaia recomenda atenção especial às áreas mais vulneráveis. Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Em caso de emergência, a Defesa Civil de Atibaia oferece atendimento 24 horas pelos telefones: 199, 4402-7414 e 4411-5108.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia