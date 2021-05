O que o frio causa ao corpo? 4 dicas para evitar hipotermia

Uma fatalidade atingiu os atletas de uma ultramaratona na Floresta de Pedra do Rio Amarelo, próximo à cidade de Baiyin, na província de Gansu, na China: do total de 172 participantes, 21 corredores morreram de grave hipotermia, sendo dois deles atletas experientes, e que foram surpreendidos por chuva extremamente fria com ventos fortes e granizo na prova de 100 km de cross-country. A hipotermia acontece quando há uma queda acentuada da temperatura corporal, que fica abaixo de 35º C, e em grande parte das vezes é causada pelo frio intenso.

(Imagem Ilustrativa: Free-Photos / Pixabay)

No inverno, ocorre um aumento significativo da incidência de algumas doenças, inclusive as infecciosas (viroses ou bacterianas), pela queda da imunidade geral do organismo em consequência do frio. Por isso são obrigatórias as vacinações contra a Influenza, COVID-19 e pneumonias no inverno. Outras doenças crônicas como a hipertensão arterial, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral também têm aumento de sua incidência no clima frio, principalmente em idosos.

O que o clima frio pode causar ao organismo?

Deficiência da coordenação motora;

Lentidão das reações físicas e cerebrais;

Queda da imunidade geral;

A sensação de calafrios mais intensa;

Confusão mental evidente;

Maior risco de lesões musculares, pois no frio o sangue se desloca das extremidades em direção aos órgãos vitais, deixando os músculos das pernas mais desprotegidos;

Arritmias cardíacas, principalmente a diminuição dos batimentos cardíacos até parada cardíaca fatal.

Medidas simples para evitar hipotermia durante a atividade física ao ar livre:

Procurar aquecer progressivamente os músculos que serão usados no treino. O aquecimento no frio é ainda mais fundamental para distribuir melhor o sangue para os músculos das pernas e pelo restante do corpo;

Procurar respirar apenas pelo nariz, para aquecer o ar inspirado;

Usar vestimentas adequadas ao clima, para evitar a rápida perda de calor, principalmente mãos, pés e rosto;

Manter a hidratação adequada com líquidos levemente aquecidos no pré e pós-exercício. No inverno, o ar está mais seco e necessitamos de reposição hídrica constante, mesmo que aparentemente se produza pouco suor.

E, claro, estar atento à previsão do tempo. Em temperaturas baixas demais, com ventos e tempestades, não vale o risco de se exercitar ao ar livre.

Importante: a ingestão de bebidas alcoólicas destiladas não aquece o organismo, ao contrário do que se pensa. O álcool é um vaso dilatador da pele exposta ao frio, e assim provoca maior perda do calor. A sensação de calor das bebidas destiladas é sintoma de queimação de uma leve esofagite ou gastrite aguda devido ao álcool ingerido.

Fonte: G1.globo.com