SAAE Atibaia abre cadastramento para ligação de água no Belvedere

Com o intuito de antecipar os trâmites necessários para as ligações de água no Belvedere, a SAAE Atibaia liberou o cadastramento dessas ligações de água no bairro desde 21 de novembro, concomitantemente aos ajustes técnicos que estão sendo realizados no sistema pela empresa responsável pela obra.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os moradores do bairro podem consultar disponibilidade e agendar horário para solicitar ligação por meio da Central de Atendimento 08000 112 190 ou pelo WhatsApp (11) 4414-3523. Os documentos necessários são: RG CPF ou CNH; espelho IPTU; conta de energia ou numeração predial; matrícula ou transcrição do imóvel; escritura ou contrato de compra e venda.

A SAAE ressalta que está empenhada em atender a população da melhor forma, promovendo as adequações necessárias no sistema para a liberação do abastecimento no menor tempo possível.

