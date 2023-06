Semana do Meio Ambiente acontece nas unidades escolares de Atibaia

A Prefeitura de Atibaia está promovendo, de 1 a 7 de junho, a Semana do Meio Ambiente nas creches e escolas municipais, com uma série de eventos e apresentações para despertar a conscientização e mostrar a importância da preservação do meio ambiente.

Entre as ações desenvolvidas estão: plantio de árvores e flores, palestras, contação de história sobre a importância da água para a humanidade e o planeta, roda de conversa sobre cuidados com o meio ambiente e coleta seletiva, oficina de bichinhos de sucata, painel de folhas secas e gravetos, reciclagem de papel, horta comunitária e exploração do ambiente externo.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Realizada pelas Secretarias de Educação e Meio Ambiente, com apoio da Secretaria de Agricultura, a semana celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho.

A preservação do meio ambiente é responsabilidade de toda a sociedade. É fundamental que desde cedo as crianças conheçam formas de preservar a natureza e adotem um estilo de vida mais sustentável. A educação ambiental ensina a valorizar, respeitar e reconhecer a importância da natureza para o ser humano, os animais e todo o planeta Terra.

A Semana do Meio Ambiente é também uma ação prevista no Currículo da Educação Básica Municipal de Atibaia e integra o projeto “Fruto da Terra”.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia