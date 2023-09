Seriema engole corda e precisa passar por procedimento clínico para remoção

Entre tantos fatores causados pelas ações diretas do ser humano, que prejudicam a rica biodiversidade brasileira, o descarte irregular de lixo se apresenta em situações alarmantes, desde sua invasão ao meio ambiente, devastando biomas, até sua opção como fonte de alimentação para a fauna, trazendo inúmeras consequências aos animais. Assim foi o caso de uma seriema, resgatada em Bragança Paulista, que acabou engolindo um pedaço de corda que ficou presa em sua cavidade oral, inibindo suas atividades naturais.

(Foto: Divulgação)

O procedimento para a retirada do material contou com a grande ajuda da equipe do @grupounieduk, parceira da Mata Ciliar, que também disponibilizou suas instalações no hospital veterinário, em Indaiatuba. Na ocasião, foi realizado a contenção química com monitoração anestésica para uma endoscopia, permitindo uma avaliação da técnica mais adequada para a remoção, além da investigação de possíveis lesões ocasionadas durante a manutenção do objeto no sistema digestório.

(Foto: Divulgação)

“Desta forma, foi possível tracionar a corda e remover todo o conteúdo sem causar lesões ou necessidade de intervenção cirúrgica. No mesmo momento, verificamos pequenas lesões, sendo encaminhado para análise citológica e histopatológica. O animal respondeu favoravelmente ao procedimento”, pontua Fernanda Battistella Passos Nunes, médica veterinária do Grupo UniEduK.

(Foto: Divulgação)

Agora, a seriema segue sob os cuidados da equipe da Mata Ciliar, esperando os resultados dos exames para nova avaliação e definição de seus próximos passos. “Quando ela chegou, uma das preocupações foi para alimentar e hidratar, então iniciamos um protocolo de suporte para isso, com sucesso. Hoje ela está bem, com uma boa avaliação clínica, responde à alimentação e até ganhou peso. Como está sem fraturas ou lesões externas, há fortes indícios que ela conseguirá passar pela reabilitação e voltar à natureza”, ressalta Júlia Freitas, médica veterinária da Mata Ciliar.

A seriema é uma predadora natural de serpentes e, portanto, pode ter se confundido com a corda descartada irregularmente e acabou prejudicada. A sociedade como um todo deve sempre estar atenta a essas questões, para que possamos minimizar os danos causados à biodiversidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar