Perdendo seu habitat, o andorinhão-do-temporal está cada vez mais próximo de meios urbanos

Em período de reprodução, o andorinhão-do-temporal costuma construir seus ninhos em ocos de árvores, porém, por causa da alteração dos seus habitats, devido ao avanço de áreas urbanas, muitos têm construído os ninhos em construções humanas, como chaminés e, dessa forma, acabam sendo prejudicados. Em apenas três dias, por exemplo, nove filhotes chegaram ao Cras da Mata Ciliar.

(Foto: Divulgação/ Mata Ciliar)

No domingo (19), um munícipe de Jundiaí trouxe levou indivíduos, encontrados na lareira da residência. Já na terça-feira (21), outros dois foram entregues pela Guarda Municipal de Vinhedo, depois de terem sido encontrados na chaminé de uma residência. Todos seguem sob os cuidados da equipe da maternidade.

Os ninhos são feitos de gravetos e saliva, ficando presos na parede interna do local escolhido e os filhotes empoleiram nessa parede quando estão aprendendo a voar. “As pessoas costumam retirar os animais sem observar se há ninhos no local ou até retirar junto com o ninho, portanto, antes de realizar qualquer ação, é preciso verificar a presença do ninho e, posteriormente, da mãe, que continua cuidando dos filhotes até que voem sozinhos”, comenta Camila Chave Lobos, tratadora da Mata Ciliar.

Os municípios de Jundiaí e Vinhedo possuem parceria com a Mata Ciliar, que contribuem para o recebimento e reabilitação de animais silvestres.

Mata Ciliar

A Associação Mata Ciliar (AMC) é uma entidade sem fins lucrativos declarada de Utilidade Pública Federal e que desde 1987 desenvolve diversas ações para a conservação da biodiversidade. Durante esse período foram diversos desafios enfrentados e conquistas alcançadas sempre em parceria com instituições privadas, poder público e com a sociedade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar