Sistema Cantareira opera com maior valor para janeiro em 3 anos

O estado de São Paulo vem enfrentando uma série de episódios de chuva nestes últimos dias, o que tem sido um alívio para o sistema Cantareira, responsável por abastecer a região metropolitana de São Paulo.

O sistema Cantareira, que sofreu com a seca nos últimos anos, vem sendo reabastecido de forma gradual, permitindo um aumento da vazão dos rios e do nível das represas. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), o sistema Cantareira opera com 44,6% – dado coletado às 9h00 da manhã desta quinta-feira, 5 de janeiro de 2023 – sendo este o maior valor para janeiro em 3 anos, desde janeiro de 2020, quando registrou 45,7% em 31/01/2020.

(Imagem Ilustrativa: Akira Hojo por Unsplash)

Já foram 75,3mm de chuva só neste começo do mês de janeiro de 2023 no sistema Cantareira, isto, até esta quinta, 05/01/2023. Sendo que a Climatologia é de 264,5mm para o mês.

No entanto, é importante lembrar que a chuva é um fenômeno imprevisível e que pode variar bastante de um dia para o outro. Por isso, é importante continuar economizando água e evitando o desperdício, mesmo com o aumento do nível das represas. Além disso, é preciso continuar atento às orientações das autoridades e seguir as medidas de segurança em caso de chuvas intensas e alagamentos.

Fonte: Climatempo