Sistema Cantareira tem o terceiro maior volume desde 2010

O Sistema Cantareira apresentou um volume de 250,1 mm ate o dia 22 do mês de fevereiro. Este é o terceiro maior valor desde 2010, segundo dados da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). O manancial operava nesta quarta-feira (22) com 66,8% da capacidade.

O maior volume até hoje ocorreu em fevereiro de 2020, quando chegou a 329,6 mm. Em seguida, o segundo mês do ano de 2015 alcançou 322,4 mm. No ano de 2010, o volume estava em 163,6 mm.

(Imagem Ilustrativa: Akira Hojo por Unsplash)

2020

O manancial operava com 59,5% da capacidade, estava com 329,6 mm e marcando média histórica de 200,0 mm.

2015

O Cantareira operava com -17,5% da capacidade, estava com 322,4 mm e marcou média histórica de 200,4 mm. Naquele ano, o manancial utilizou do volume morto (reserva técnica formada pela água abaixo das comportas) para abastecer a população.

2010

O reservatório operava com 94% da capacidade, estava com 163,6 mm e marcou média histórica de 210,0 mm.

Veja o volume dos últimos 13 anos:

O Cantareira

O Sistema Cantareira é o reservatório que abastece 46% da população da RMSP (Região Metropolitana de São Paulo). Ele é composto por seis represas, que juntas possuem uma capacidade de armazenamento de quase 1 trilhão de litros de água.

Entre 2014 e 2017, durante a seca na região Sudeste do Brasil, o Cantareira foi um dos mananciais mais afetados. O fator responsável pela falta de chuvas na época foi um bloqueio atmosférico causado pela alta subtropical do Atlântico Sul (ASAS), o que impedia a formação de umidade sobre o Sudeste.

Previsão do tempo para a região do manancial

Segundo o Climatempo, a previsão até o fim de fevereiro é de calor e pancadas de chuva nas regiões onde estão as represas que abastecem o Cantareira.

As seis represas são:

Paiva Castro, no rio Juqueri

Águas Claras, no topo da Serra da Cantareira

Cachoeira, no rio Cachoeira

Atibainha, no rio Atibainha

Jaguari, no rio Jaguari

Jacareí, no rio Jacareí

