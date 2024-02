Desidratação pode levar animais à morte, alerta veterinário

Durante o verão, a estação mais quente do ano, é preciso estar atento, pois as altas temperaturas podem fazer muito mal para cães e gatos.

Ao g1, um veterinário ensinou como identificar se seu bicho de estimação está passando mal devido ao “calorão” e se está desidratado.

Brincadeiras na água podem aliviar ‘calorão’ em animais (Imagem Ilustrativa de Eve por Unsplash)

Banhos de piscina, brincadeiras com gelo e sorvetinho de carne: todas as opções são válidas para manter a temperatura agradável para nossos “amiguinhos” durante o verão. Mas como saber se meu pet está sofrendo com o calor?

De acordo com o veterinário, Reynaldo Landgraf, os animais dão sinais de que estão desidratados e com a temperatura corporal alta. Os principais sintomas são: respiração ofegante, boca aberta, língua para fora e até mesmo suor nas patas.

“Sempre é bom estimular os animais a tomarem água, principalmente os gatos (…) eles não tomam água parada. É bom utilizar fonte de água, a água corrente além de ser filtrada, estimula o gato”, explica Reynaldo.

Riscos

O veterinário alerta que as altas temperaturas podem levar o animal à morte, causada por hipertermia – quando o corpo fica com a temperatura mais elevada do que o normal – e desidratação.

Além de manter a hidratação, Reynaldo comenta que é necessário se atentar em passeios, pois o asfalto quente pode queimar as patas do animal, e em viagens de carro, onde eles nunca devem ficar sozinhos e trancafiados, pois podem sofrer com o calor.

Também é possível fazer uma espécie de sorvete para gatos, congelando carne moída em cubos para eles roerem.

Fonte: G1.globo.com