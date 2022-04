Entenda a relação de amor e ódio que os gatos têm com a água

O comportamento felino tem confundido os humanos há milhares de anos, mas é a reação deles ao se molharem que é ainda mais estranha. Por que os gatos odeiam tanto a água? Por que eles não desfrutam de um mergulho no lago como seus primos tigres?

Veja o que especialistas em comportamento animal têm a dizer sobre essa aversão:

Por que os gatos têm medo de água?

Nem todos os gatos têm medo de água, mas a maioria evita ao máximo e uma das razões pode ser encontrada em sua ancestralidade.

“Historicamente, os gatos viviam em ambientes secos e desérticos, o que significa que não estavam adaptados para nadar ou passar tempo na água, e essa característica passou de geração em geração. para muitos de nossos gatos domésticos”, disse Anna Ewers Clark, líder de pesquisa e padrões veterinários da instituição de caridade britânica Blue Cross, ao site Newsweek.

“Os gatos domésticos são descendentes de um pequeno gato do deserto, Felis silvestris Lybica. Este gato selvagem vive em áreas desérticas. É por isso que nossos gatinhos gostam de áreas quentes, luz solar , e patas secas!”, explicou Celia Haddon, especialista em gatos e autora, à Newsweek. Ela observou que, se o seu gato caiu na água por acidente, não é o fim do mundo, pois eles provavelmente saberão nadar para escapar da situação.

Outras razões para o seu gato evitar um banho completo são questões de conforto e sua natureza predatória inata. Estudos mostram que a temperatura média de um felino é de cerca de 36 a 38 graus Celsius, o que é muito mais do que um corpo humano, o que significa que eles têm uma alta tolerância ao calor e, idealmente, querem se manter aquecidos. Esse calor é fundamental para preservar a energia entre as animadas sessões de caça ou brincadeira.

Como seu pelo absorve muita água, um casaco encharcado pode deixá-los frios e pode representar um risco à segurança, pois limita a flexibilidade e a mobilidade, disse Pam Johnson-Bennett, especialista da Cat Behavior Associates, à Newsweek.

Por que os gatos não gostam de água?

Os gatos odeiam a água, pois entendem seu ambiente pelo nariz e se molhar pode remover seu cheiro pessoal. Eles também podem notar produtos químicos na água que os humanos não podem sentir.

De acordo com um estudo, publicado na revista Applied Animal Behavior Science, os gatos têm narizes mais sensíveis do que os humanos e até os cães. O olfato é o principal método que um gato usa para analisar seus arredores e é essencial para a comunicação, caça e detecção de predadores, bem como o senso de identidade de um gato.

A pesquisa chega a sugerir que os gatos têm a capacidade de farejar drogas, bombas e odores médicos. Embora convencê-los a fazê-lo possa ser mais difícil.

Segundo os pesquisadores envolvidos no estudo, o nariz de um mamífero tem três tipos diferentes de receptores de cheiro e acredita-se que um deles, VC1, controle sua capacidade de diferenciar os cheiros. Os humanos têm apenas duas variantes dessa proteína, os cães têm nove, enquanto os gatos têm 30.

A água contém produtos químicos e matéria dissolvida que o nariz sensível de um gato pode captar. Portanto, os gatos podem evitar a água, pois não querem ser contaminados com cheiros desnecessários.

Da mesma forma, os gatos passam muito tempo se esfregando nos móveis e em seus humanos para espalhar seu cheiro, então, compreensivelmente, eles não gostam muito de limpá-lo de seus corpos.

Por que os gatos colocam brinquedos na água?

Apesar de tudo isso, há muitos vídeos online de gatos se divertindo mergulhando as patas na água ou até mesmo no aquário. “A razão mais provável é que os gatos descobrem o quanto isso pode ser divertido quando jogam seus brinquedos na água por acidente ou quando os colocamos lá para entretê-los. É uma experiência nova que, uma vez aprendida, pode se desenvolver em uma atividade favorita”, explicou Clark.

Haddon acrescentou: “Isso lhes dá a chance de caçar. Assim, seu desejo de caçar presas supera sua aversão à água”. Para ativar seu instinto predador, coloque o brinquedo favorito do seu gato (ou até mesmo um peixe de brinquedo para uma experiência autêntica) em uma pequena tigela e observe seu gatinho tentar pegá-lo.

Raças de gatos que gostam de água

Há relatos de algumas raças de gatos que são mais propensas a procurar água. Embora Clark avise que é importante considerar a personalidade do gato e não a raça, pois a maioria ainda prefere ficar longe do molhado. As raças abaixo são mais propensas a dar um mergulho, de acordo com Johnson-Bennett:

Savana;

Bengala;

Maine Coon;

Van Turco.

“Na verdade, o van turco é chamado de ‘O Gato Nadador’”, disse Johnson-Bennett. Isso pode ser porque eles são conhecidos por personalidades aventureiras extrovertidas ou devido à textura única de sua pele, que é mais resistente à água do que o gato médio.

Você pode treinar seu gato a gostar de água?

Por mais que você queira levar seu gato para nadar, a menos que ele expresse interesse em brincar na água, é melhor deixá-lo continuar evitando isso. “Há muito mais coisas para treinar gatos para fazer, que eles vão gostar mais. Superar o desgosto de um gato ou o medo de água treinando não seria ético, na minha opinião”, disse Haddon.

Lavar os gatos também não é necessário, pois, ao contrário dos cães, a maioria das raças não precisa tomar banho e isso pode ressecar a pele. “Se você tem uma raça que precisa de banho, a maneira mais fácil de treinar é começar ainda filhote. técnicas positivas”, explicou Johnson-Bennett.

Se por acaso seu gatinho parecer interessado quando você estiver no banho ou na pia, você pode testar as águas literal e figurativamente, dando a eles uma pequena tigela rasa que eles podem explorar à vontade.

“Nunca force ou deixe seu gato cair na água. Isso pode ser incrivelmente estressante para eles, especialmente se eles sentirem que não podem escapar. Se o seu gato gosta da água, sempre certifique-se de que ele tenha uma rota de fuga fácil e não não os deixe entrar em água mais profunda do que o peito para mantê-los seguros”, concluiu Clark.

