Entenda os fatores que provocam queda dos pelos em pets

Com a chegada do outono, é natural que ocorra a queda dos pelos em pets. Isso se deve à troca da pelagem, segundo a médica-veterinária Ieva Scheneck Ferreira, de São José do Rio Preto (SP).

“Em épocas frias, como no inverno e outono, ocorre a troca de pelo dos cães. Assim como o cabelo humano, os pelos dos pets também possuem seu tempo de vida, onde eles nascem, crescem, ressecam e caem, então é comum que neste período ocorra uma queda maior de pelo”, explica Ieva.

(Imagem Ilustrativa de Tereza Hošková por Unsplash)

Durante este período, alguns tutores ficam preocupados com a saúde dos pets. Em certos níveis a queda é considerada normal, mas em excesso pode indicar sintomas de doenças.

De acordo com a veterinária, também é importante levar em conta as características de cada raça, pois ela determina a troca da pelagem do animal.

“Algumas raças, como por exemplo o husky siberiano, têm uma troca de pelos quase que completa. Essa raça tem muito ‘subpelo’, então é comum que caia uma quantidade muito grande, por ser uma característica da raça.”

Em alguns casos ocorre a queda irregular dos fios, provocando falhas na pelagem, o que pode indicar a fraqueza dos pelos.

“A queda de pelo anormal pode ocorrer por uma série de fatores. Pode ser por estresse, principalmente em gatos, alergias podem promover o enfraquecimento da raiz do pelo e fazer cair, além de infecções na pele”, explica.

Ainda segundo a veterinária, sempre é aconselhável procurar um especialista para a avaliação dos sintomas.

“Quando você percebe que seu animal está tendo falhas no pelo e que está caindo muito, o ideal é ir ao veterinário para fazer a avaliação da pele e entender o que está acontecendo para realizar o tratamento eficaz.”

Dicas para evitar a queda irregular dos pelos

Segundo a médica veterinária, aspectos como a má alimentação, a falta de banho e tosa, e até mesmo o estresse influenciam para a queda de pelo do animal, mas algumas ações podem evitar este problema:

Qualidade de ração, ou seja, a alimentação também pode ser um fator que altera a qualidade dos pelos. Existem rações voltadas especificamente para pele e pelo.

Evitar dar comida humana, principalmente processados e industrializados. Banhos e higiene dos pelos também são importantes para manter a pele saudável e consequentemente os pelos também, fortalecendo e minimizando quedas. Ou seja, banho e tosa.

Escovar os pelos todos os dias, ou no mínimo, uma vez a cada dois dias.

Diminuir fatores de estresse. Brincar ajuda bastante.

Controle de ectoparasitas como pulgas e carrapatos. Evita coceiras e a queda de pelo excessiva.

Doenças hormonais podem causar quedas de pelos, como por exemplo hiperadrenocorticismo , que é uma doença endócrina que tem uma das várias características clássicas da queda de pelos. Procure um especialista.

Manter a saúde em dia, check-ups a cada seis meses ou anuais, pois as doenças podem também enfraquecer os pelos.

Importância do pelo

O pelo do animal é o grande responsável pela proteção de doenças, além de controlar a temperatura.

“Os pelos servem para a proteção do animal, como por exemplo a doença leishmaniose, onde o pelo impede que o mosquito-palha pique o animal, além da proteção térmica, seja para o frio e o calor”, acrescenta a especialista.

Fonte: G1.globo.com