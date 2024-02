Pets também podem ficar doentes se picados por mosquito da dengue

Além de transmitir a dengue — que enfrenta uma crescente no número de casos no Brasil —, o mosquito Aedes Aegypti também pode causar complicações aos pets. O mosquito também é transmissor do parasita Dirofilaria immitis, que causa nos bichinhos a doença popularmente chamada de “verme do coração”.

(Imagem Ilustrativa de Tereza Hošková por Unsplash)

A doença pode levar à morte e causa uma série de complicações à saúde de cães e gatos. Entre elas:

Dificuldade respiratória;

Cansaço;

Tosse;

Emagrecimento;

Mucosas em tons de roxo.

Não existe uma medicação específica para a parasitose. Por isso, os veterinários costumam tratar o que o animal está sentindo no momento, com a ajuda de vermífugos.

Prevenção

Para evitar a doença, a veterinária Mariana Rezende explica que o primeiro passo é higienizar o ambiente onde os pets vivem. A intenção é prevenir a proliferação do mosquito.

Os pets também podem usar uma espécie de coleira que é tanto antiparasitárias como repelentes, explica a profissional.

A estudante Luiza Moraes é tutora de dois cachorros, a Teté e o Recruta, que estão com ela há mais de 13 anos. Recentemente, a Luiza decidiu comprar a coleira e diz que os pets já se adaptaram.

“O investimento é alto. A coleira custa quase 100 reais e precisa ser trocada a cada 4 meses, mas vale a pena o investimento. Eles usam como se fosse uma coleira normal”, diz a tutora.

Como se prevenir da dengue?

Para evitar a reprodução do Aedes aegypti em casa e, consequentemente, reduzir os ataques do mosquito, o Ministério da Saúde reuniu uma série de orientações. Confira abaixo:

Fazer uso de repelente sempre que estiver em áreas consideradas de infestação. Os mais indicados pela OMS são à base de Icaridina e que oferecem até 12 horas de proteção;

Priorize o uso de roupas claras, leves e que cubram todo o corpo – o Aedes aegypti tem atração pelo suor e por cores escuras;

Faça exames de rotina e, em caso de sintomas similares aos da dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus, procure a unidade de saúde mais próxima e consulte um médico.

O que fazer em casa

Utilize telas de proteção com buracos de, no máximo, 1,5 milímetros nas janelas da casa;

Deixe as portas e janelas fechadas, principalmente nos períodos do nascer e do pôr do sol;

Mantenha o terreno de casa sempre limpo e livre de materiais ou entulhos que possam ser criadouros;

Tampe os tonéis e caixas d’água;

Mantenha as calhas sempre limpas;

Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo;

Mantenha lixeiras bem tampadas;

Deixe ralos limpos e com aplicação de tela;

Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia;

Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais;

Limpe todos os acessórios de decoração que ficam fora de casa e evite o acúmulo de água em pneus e calhas sujas, por exemplo;

Coloque repelentes elétricos próximos às janelas – o uso é contraindicado para pessoas alérgicas;

Velas ou difusores de essência de citronela também podem ser usados;

Evite produtos de higiene com perfume, pois podem atrair insetos;

Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa;

Coloque areia nos vasos de plantas.

Fonte: G1.globo.com