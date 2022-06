Arteris Fernão Dias prepara Operação Especial para o feriado de Corpus Christi

A Arteris Fernão Dias inicia nessa quarta-feira (15), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a operação especial para os dias de feriado prolongado de Corpus Christi, em 16 de junho.

Para garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos motoristas, a concessionária irá reforçar o quadro de equipes e viaturas, e não haverá interdições para realização de obras entre os dias 15/06/2022 (quarta-feira, a partir das 12h), até o dia 19/06/2022 (domingo). O quadro de colaboradores será ampliado e as equipes se revezarão, em escalas, 24 horas por dia, buscando minimizar os impactos do aumento do fluxo de veículos durante o período.

(Foto: Reprodução/ Site Arteris Fernão Dias)

Previsão de Tráfego

A expectativa é que mais de 1 milhão de veículos passem pela rodovia durante os dias de recesso.

Os trechos de maior atenção nesse período são os localizados nas extremidades entre Contagem e Itatiaiuçu e entre Guarulhos e Atibaia, segmentos com aclive e declive acentuados, como Serra de Igarapé e Serra da Canguava, entre Cambuí e Camanducaia.

Qual melhor horário para viajar? Acompanhe os horários de maior fluxo:

Quarta-feira (15/06) – Tráfego intenso das 12h às 20h – Fluxo de saída

Quinta-Feira (16/06) – Tráfego intenso das 7h às 15h – Fluxo de saída

Sexta-feira (17/06) – Tráfego normal

Sábado (18/06) – Tráfego normal

Domingo (19/06) – Tráfego intenso das 14h às 20h – Fluxo de retorno

Ao longo dos 562,1 km de rodovia, a concessionária disponibiliza 12 unidades SOS Usuário – com local adequado para pausa na viagem, banheiro, fraldário, água.

As condições de trânsito e clima na rodovia serão atualizadas 24 horas pelo perfil do Twitter @Arteris_AFD. O telefone gratuito para solicitar atendimento na rodovia e tirar dúvidas é o 0800 283 0381.

Endereço dos SOS´s Usuários:

Em São Paulo:

Base 02 – Km 22+200 – Bragança Paulista

Base 01 – Km 62,5 – Posto Graal Mairiporã

Em Minas Gerais:

Base 12 – Km 498+900 – Betim

Base 11 – Km 530+050 – Rio Manso

Base 10 – Km 574+500 – Itaguara

Base 09 – Km 617+000 – Oliveira

Base 08 – Km 650+200 – Santo Antônio do Amparo

Base 07 – Km 698+000 – Lavras

Base 06 – Km 752+000 – Três Corações

Base 05 – Km 804+200 – São Gonçalo do Sapucaí

Base 04 – Km 871+400 – Pouso Alegre

Base 03 – Km 918+600 – Camanducaia

Praças de pedágio – Tarifa básica: R$ 2,30:

Em São Paulo:

P 2 – Km 7+200 – Vargem

P 1 – Km 65+700 (pista sentido BH) e km 66+600 (pista sentido SP) – Mairiporã

P 1 – Km 67 + 680 (pista sentido BH) – Mairiporã

Em Minas Gerais:

P 8 – Km 545+900 – Itatiaiuçu

P 7 – Km 597+700 – Carmópolis de Minas

P 6 – Km 658+300 – Santo Antônio do Amparo

P 5 -Km 735+500 – Carmo da Cachoeira

P 4 – Km 805+200 – São Gonçalo do Sapucaí

P 3 – Km 900+900 – Cambuí

Fonte: Arteris Fernão Dias