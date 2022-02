Bragança Paulista tem 224 vagas abertas para profissionais da educação infantil

Bragança Paulista está com 224 vagas abertas para profissionais da educação infantil. As inscrições devem ser feitas até esta sexta (11).

(Imagem Ilustrativa de Michal Jarmoluk por Pixabay)

Entre as vagas estão oportunidades para estagiário de pedagogia, auxiliar de limpeza, auxiliar de desenvolvimento infantil e também para professor.

Os funcionários serão contratados para trabalhar em uma das nove creches da cidade e os salários variam entre RS 950,00 a RS 2.230,00. As inscrições são gratuitas e os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: oportunidades@promove.org.br .

As inscrições terminam nesta sexta-feira (11) e os candidatos devem ser chamados para as entrevistas em breve. As aulas na rede de educação de Bragança Paulista começam a partir do dia 15 de fevereiro.

Fonte: G1.globo.com