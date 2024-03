Cativeiro que seria usado por facção para sequestros é encontrado em Jarinu

Uma operação da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Campinas (SP) encontrou, na última quinta-feira (21), uma casa na área rural de Jarinu (SP) que seria utilizada de cativeiro por sequestradores ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

No imóvel, a polícia encontrou dois homens com extensa ficha criminal e anotações que indicavam a ligação de um deles com o criminoso conhecido como “Andinho”, preso desde 2002 e apontado como um dos chefes da facção criminosa na região de Campinas.

Local que seria usado como cativeiro foi encontrado em Jarinu, (Foto: Deic Campinas / Divulgação)

Sequestradas em Campinas

Segundo a Polícia Civil, o local foi encontrado após vítimas, sequestradas em Campinas, terem conseguido fotografar o local onde elas ficaram sob o poder dos criminosos.

Ao chegar ao local, a polícia encontrou um carro com placas de Campinas e dois homens. Um deles, se identificou como proprietário do imóvel. “Ambos tinham antecedentes criminais, incluindo homicídio, tráfico de drogas e roubo, e residiam em Campinas”, disse a polícia.

Durante as buscas no local, uma espingarda calibre 22 com silenciador foi localizada, por isso, o homem identificado como dono do imóvel foi preso em flagrante por posse ilegal de arma.

Fonte: G1.globo.com