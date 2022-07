Casal é preso por vender suplementos infantis de forma ilegal em Bragança Paulista

Um casal foi preso nesta segunda-feira (11) por vender de forma ilegal e adulterar fórmulas para a alimentação de crianças em Bragança Paulista. De acordo com a polícia, eles recebiam as latas de Neocate, de alto custo, de programas sociais e depois revendiam pela rede social. Com eles, foram apreendidas 100 latas do produto.

(Imagem Ilustrativa: Reprodução)

O casal, 30 e 33 anos, estava inscrito em programas que entregavam latas do suplemento infantil. Depois de receberem, eles vendiam o produto pela rede social. Além disso, a polícia apurou que eles adulteravam as datas de validade dos produtos, vendendo fórmulas vencidas.

Ao todo, com eles foram recolhidas 100 latas. De acordo com a investigação, cada item era vendido por cerca de R$ 100 pela internet. Os dois foram presos em flagrantes e vão responder por estelionato e por crime contra as relações de consumo.

