Torcedor do Corinthians é preso após agredir PM com cadeira em confusão em Bragança Paulista

Um torcedor do Corinthians foi preso após atingir uma policial militar com uma cadeira na cabeça durante uma confusão no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, onde o clube enfrentou o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (5).

Estádio Nabi Abi Chedid (Foto: Wikipedia)

Identificado como Cleiton de Assis Souza, de 39 anos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. Ele foi indiciado por resistência e por promover tumulto, praticar ou incitar a violência em eventos esportivos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, ele afirmou em depoimento que jogou a cadeira pela ‘empolgação do momento’ e que está arrependido. O g1 procurou o advogado de Cleiton, que não quis se manifestar.

A policial militar atingida tem 52 anos e recebeu os primeiros socorros em uma ambulância que estava no estádio. Em seguida, foi transferida para o Hospital Universitário São Francisco com um ferimento na cabeça.

O caso aconteceu durante o jogo entre Bragantino e Corinthians, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo aconteceu no estádio Nabi Abi Chedid, casa do Massa bruta.

O g1 apurou que a briga aconteceu no setor cinza, que é destinado a torcedores do Bragantino. Apesar disso, como os ingressos para o setor visitante foram esgotados, torcedores do Corinthians compraram ingresso para o setor cinza e tentaram entrar o local com camisas e bandeiras do clube, o que não é permitido.

A reportagem acionou o Bragantino, responsável pelo estádio, e a Secretaria de Segurança Pública (SSP). O clube informou que não vai se posicionar e a SSP não se manifestou até a última atualização da reportagem.

Fonte: G1.globo.com