Confira o funcionamento dos serviços estaduais no feriado de Páscoa

Nesta sexta (7) é celebrado o feriado nacional da Sexta-Feira Santa, que antecede a Páscoa, comemorada no domingo (09). Com isso, alguns serviços estaduais podem ter horários de funcionamento alterados nesta data.

Veja abaixo o que abre e o que fecha e se programe.

Poupatempo em Bragança Paulista (Foto: Atibaia.com.br)

Saúde

Durante o feriado, os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na Zona Leste da Capital, não funcionarão neste feriado.

As Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) e as unidades da Farmácia Dose Certa não terão expediente na sexta-feira (7).

Pró-Sangue

A Pró-Sangue atenderá em horários diferenciados no próximo feriado. Confira o funcionamento dos postos:

Posto Clínicas

Dia 06/04 (quinta-feira) – aberto, das 8h às 17h30

Dia 07/04 (sexta-feira) – aberto, das 08h às 16h

Dia 08/04 (sábado) – aberto, das 08h às 16h

Posto Dante Pazzanese

Dia 06/04 (quinta-feira) – aberto, das 8h às 12h30

Dia 07/04 (sexta-feira) – fechado

Posto Mandaqui

Dia 06/04 (quinta-feira) – aberto, das 8h às 16h30

Dia 07/04 (sexta-feira) – fechado

Posto Osasco

Dia 06/04 (quinta-feira) – aberto, das 8h às 16h30

Dia 07/04 (sexta-feira) – fechado

Dia 08/04 (sábado) – aberto, das 08h às 16h

Posto Barueri

Dia 06/04 (quinta-feira) – fechado (feriado na cidade, Endoenças)

Dia 07/04 (sexta-feira) – fechado

Posto Stella Maris

Dia 06/04 (quinta-feira) – aberto, das 8h às 16h

Dia 07/04 (sexta-feira) – fechado

CPTM, Metrô e EMTU

Em razão do feriado de Páscoa, entre a Sexta-feira Santa (07/04) e o domingo (09/04), as linhas da CPTM, do Metrô e dos ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU atenderão com programação especial. A operação também será monitorada e, se necessário, serão adicionados mais trens nas linhas e ônibus nas ruas.

CPTM – a operação das cinco linhas de trens nesta sexta-feira (07) será igual à de um domingo. Já no sábado (08) e no domingo (09), a operação manterá a programação prevista para esses dias, com os intervalos programados para os fins de semana.

EMTU – Os ônibus, que circulam nas cinco regiões metropolitanas do Estado, funcionarão com programação horária de domingos na sexta-feira (07). No sábado (08) e domingo (09), os serviços operam com a programação normal, a já realizada nesses dias.

Metrô – A operação das linhas 1-Azul, 2-Verde e 15-Prata neste feriado da Páscoa será igual ao do final de semana.

Na Linha 3-Vermelha, haverá operação especial a partir das 22h desta quinta-feira, para dar continuidade às obras de instalação de portas de plataforma na estação Palmeiras-Barra Funda.

Nesse período, uma das plataformas de embarque da estação ficará interditada durante toda a operação na sexta-feira (7) e no sábado (8). Em decorrência dessa interdição, a circulação dos trens ocorrerá com maiores intervalos.

As composições circularão entre as estações Marechal Deodoro e Palmeiras-Barra Funda por via única (via singela). Os passageiros desembarcarão na estação Marechal Deodoro e terão que trocar de trem para prosseguirem viagem. No trecho entre as estações Corinthians-Itaquera e Marechal Deodoro, a circulação será mantida por ambas as vias.

No domingo (9), a operação dos trens será normal. Essas mudanças serão comunicadas pelo sistema de som dos trens e das estações, por cartazes e pelas redes sociais oficiais da Companhia.

Bilhetes – Para evitar filas nas bilheterias das estações, recomenda-se a compra antecipada dos bilhetes. Desde o final de 2020, o bilhete para ingresso nas linhas de metrô e trens metropolitanos é um QR Code. O passageiro pode adquirir o bilhete digital QR Code pelo celular, sem a necessidade de impressão. A compra pode ser feita pelo aplicativo TOP ou pelo WhatsApp usando o canal oficial do TOP. Basta adicionar o número (11) 3888-2200 aos contatos do celular, solicitar atendimento e seguir as orientações.

Outra opção é comprar o bilhete digital impresso nas máquinas de autoatendimento (ATM) dentro das estações com cartão de débito. Importante tomar cuidado ao armazenar os bilhetes que não serão usados na hora para não danificar o papel.

Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô, na CPTM e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes aos das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o estado ficarão fechados na próxima sexta-feira (7), mas voltam a funcionar normalmente no sábado (8). O atendimento presencial é feito apenas com agendamento prévio, que deve ser solicitado de maneira totalmente gratuita, sem nenhum custo, pelos canais oficiais do programa.

As opções digitais continuam acessíveis a qualquer hora e lugar no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou ainda pelo Assistente Virtual “P”, que atende no portal e também via WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Entre os 260 serviços online, estão disponíveis opções como renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e atestado de antecedentes criminais.

Para conferir os endereços e horários de funcionamento das unidades do Poupatempo, acesse www.poupatempo.sp.gov.br.

Feriados locais

No sábado, dia 8 de abril, os postos do Poupatempo de Amparo, na região de Campinas, e o de Santo André, na Grande São Paulo, ficarão fechados por conta de feriados municipais. As unidades funcionam até quinta-feira (6/4) e reabrem apenas na segunda-feira (10).

Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil opera ininterruptamente durante o feriado, por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas e da comunicação, pelo telefone 2193- 8888 e email: defesacivil@sp.gov.br

Fazenda

Os postos da Fazenda estarão fechados na sexta-feira, dia 07, e voltam a funcionar normalmente na segunda (10).

Secretaria da Pessoa com Deficiência

As 20 unidades do Programa de Empregabilidade Inclusiva (PEI) no Estado não irão realizar atendimento às pessoas com deficiência na sexta-feira (7). Todas as unidades voltam às atividades na próxima segunda-feira (10). O Museu da Inclusão também não abrirá para visitação.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo