Confira o funcionamento dos serviços estaduais nos feriados de Natal e Ano Novo

No próximo sábado (25) e na sexta-feira seguinte (31) são comemorados os feriados nacionais de Natal e Ano Novo. Com isso, alguns serviços estaduais em São Paulo podem ter horários de funcionamento alterados nesta data e nas respectivas vésperas.

Na retomada segura promovida pelo Governo de SP, as regras gerais e setoriais de segurança sanitária continuarão as mesmas da fase de transição e válidas para os 645 municípios. As prefeituras possuem autonomia para determinar rigidez de restrições conforme as circunstâncias locais da pandemia e capacidade hospitalar.

(Imagem Ilustrativa: Theo Crazzolara por Pixabay)

Todas as atividades econômicas devem obedecer aos protocolos setoriais de segurança sanitária previstos no Plano SP (saopaulo.sp.gov.br/planosp/). Veja abaixo o que abre e o que fecha e se programe.

Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde divulga informa o funcionamento dos serviços de saúde estaduais durante os feriados de final de ano. Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Nos feriados, os postos de doação da Fundação Pró-Sangue não funcionarão, com atendimentos parciais apenas na sexta-feira (24) e (31) nas unidades Clínicas, Regional de Osasco e Mandaqui. Para mais informações, acesse: www.prosangue.sp.gov.br.

O Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG) na Zona Leste estarão fechados nas vésperas e nos feriados.

Serão mantidos os atendimentos nos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) na sexta (24) nas seguintes unidades: AME Bauru, AME Campinas, AME Carapicuíba, AME Casa Branca, AME Catanduva, AME Dracena, AME Franca, AME Itapeva, AME Ituverava, AME Jardim dos Prados, AME Ourinhos, AME Presidente Prudente, AME Taboão da Serra, AME Taquaritinga, AME Tupã e AME Vila Maria. Na sexta-feira (31) somente os AMEs Casa Branca e Jardim dos Prados não terão expediente.

As unidades da Farmácia Dose Certa não terão expediente nas vésperas e feriados. As Farmácias de Medicamentos Especializados (FME), conhecidas popularmente como de “alto custo”, terão expedientes somente até os dias 23 e 30, exceto a farmácia de Ribeirão Preto que manterá as atividades especificamente nos dias 29 e 30, suspendendo atendimentos nas vésperas e feriados. A farmácia localizada no Hospital Estadual de Bauru funcionará normalmente, inclusive nos dias 24 e 31, com exceção dos sábados de Natal (25) e Ano Novo (1º).

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o estado estarão fechados na sexta-feira e no sábado (dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2022), vésperas e celebrações de Natal e Ano Novo. As unidades reabrem em seu horário habitual a partir de segunda-feira, dias 27 de dezembro e 3 de janeiro de 2022.

O atendimento presencial é realizado mediante agendamento prévio de data e horário. Para isso, o cidadão pode utilizar os canais digitais do programa – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital ou totens de autoatendimento.

O Poupatempo já oferece cerca de 170 serviços eletrônicos, que podem ser feitos 24 horas por dia, sete dias por semana, com segurança e comodidade. Entre as opções, estão renovação de CNH, emissão do Atestado de Antecedentes Criminais, consulta de IPVA, carteira de vacinação digital contra a Covid-19, entre outros.

CPTM, Metrô e EMTU

Neste ano, as empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) não terão operação comercial com horário estendido para festas de fim de ano. Entretanto, ajustes foram feitos para facilitar o deslocamento de passageiros que necessitam utilizar trens, metrô e ônibus intermunicipais durante o período.

CPTM — Nos dias 24 e 31 de dezembro, todas as linhas da CPTM operam com intervalos habituais de um dia útil. Já nos sábados, dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, e domingos, dias 26 de dezembro e 02 de janeiro, a programação será equivalente a de domingo, com intervalos médios de até 35 minutos. A Linha 13-Jade opera com 20 minutos de intervalo entre os trens todos os dias.

EMTU — As linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU/SP nas cinco regiões metropolitanas do Estado operam com programação horária diferenciada. No dia 24 de dezembro, a programação horária será equivalente a de sábado. Nos dias 25, 26, 31/12 e 01 e 02/01, as partidas seguirão os horários de domingo. Nos outros dias a operação será a habitual de um dia útil.

Metrô — As linhas gerenciadas pelo Metrô de São Paulo (1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata) e pelas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade (Linha 4-Amarela e 5-Lilás, respectivamente) não terão alterações, operando todos os dias das 4h40 às 00h, com frota de trens e intervalos normais para um dia útil.

Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas convencionais e também elétricas de tamanho semelhante ao das convencionais no Metrô, na CPTM e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Sabesp

Nas datas de véspera dos feriados de Natal, 24/12 (sexta-feira), e do Ano Novo, 31/12 (sexta-feira), a Central de Atendimento Telefônico (0800 055 0195) funcionará das 6h às 12h (meio-dia). Já nas datas dos feriados de Natal (25/12) e do Ano Novo (1º/01), não haverá atendimento. Para serviços emergenciais, o número de telefone 195 funcionará 24 horas, todos os dias.

Na Agência Virtual e no Sabesp Fácil o atendimento será 24 horas, todos os dias, pelo site https://urldefense.com/v3/__http://www.sabesp.com.br__;!!HhhKMSGjjQV-!rtb_fIuVP5IwrKSr2Oe34ulQI0G8aeDC49SjlKSz-u3FpzGGrQpQZYri2axzi-gV8gs_$ . É possível informar vazamentos e consultar informações sobre contas, entre outros serviços.

Nas Agências e Quiosques Presenciais (Agenda SP, Descomplica SP e unidades do Poupatempo) e no Atendimento On-Line não haverá expediente nas datas de 24/12 e 25/12, e 31/12 e 1/1. A Sabesp Soluções Ambientais (0800 771 2482) oferecerá atendimento nos dias 24/12 e 31/12, entre 8h e 12h (meio-dia). Nas datas dos feriados (25/12 e 1/1), não haverá expediente.

Na Ouvidoria não haverá atendimento telefônico nos dias 24/12 e 31/12. Lembrando que a Central de Atendimento Telefônico da Ouvidoria (0800 055 0565) atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado ficará à disposição durante os feriados de fim de ano por meio do Núcleo de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888 e e-mail: defesacivil@sp.gov.br.

Bom Prato

Todas as 59 unidades do Bom Prato irão servir somente almoço nos dias 24 e 31 de dezembro. No dia 25 de dezembro estarão abertas para o almoço as unidades da Lapa, Brás, São Mateus e Guaianazes. Dia 26 de dezembro somente a unidade Campos Elísios irá abrir.

O funcionamento voltará normalmente a partir do dia 03 de janeiro.

Fazenda

O expediente de atendimento nos postos fiscais da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP), nestas últimas semanas de dezembro, será normal, com exceção dos dias 24 e 31/12 (não haverá atendimento conforme o decreto 66.318/2021).

JUCESP

A JUCESP terá o atendimento presencial suspenso nos feriados. Porém, seus serviços on-line seguem disponíveis no site: www.institucional.jucesp.sp.org.br.

PAT e Banco do Povo

As unidades de São Paulo do Banco do Povo estarão fechadas nos feriados. Demais municípios seguem determinação local. Os PATs, como estão sob gestão das prefeituras, seguem as normas municipais. O PAT Central, da Rua Boa Vista, estará fechado.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo