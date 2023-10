Dupla se passa por cliente, estoura dispositivo de segurança e rouba celulares em lojas

Dois homens foram presos em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, após roubarem celulares em lojas de departamento. Os crimes aconteceram nesta quinta-feira (19) e os suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança.

De acordo com a Polícia Militar, a dupla roubou uma loja em Jaguariúna no período da manhã e outra loja em Pedreira, no início da tarde. Os dois municípios fazem parte da região de Campinas.

Dupla é presa em Bragança Paulista após roubo de celulares em lojas de departamento (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Por volta das 17h, os criminosos foram presos próximo a uma loja de departamentos em Bragança Paulista. A polícia suspeita que os criminosos estivessem se preparando para uma nova ação.

Câmeras flagraram roubos

As imagens mostram que a dupla chegando nas lojas e mostrando interesse nos celulares, como se fossem clientes. Em determinado momento, puxam os aparelhos do estande, estouram o dispositivo de segurança e saem correndo.

Os proprietários das lojas assaltadas registraram boletim de ocorrência, que ligou o alerta da polícia. Policiais iniciaram a busca pelos suspeitos e conseguiram encontra-los na rua Cândido Rodrigues, no Centro de Bragança.

No total, foram roubados seis celulares, que estavam em um cofre no porta-malas do carro usado pelos criminosos. Eles foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia da Polícia Civil.

Fonte: G1.globo.com