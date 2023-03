Escolas do Sesi e Senai de todo o Estado arrecadam doações para vítimas das chuvas no litoral

Até o dia 3/3, as 222 escolas do Serviço Social da Indústria (Sesi-SP) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-SP) espalhadas por todo o Estado de São Paulo estão mobilizadas para arrecadar doações que serão destinadas às vítimas das fortes chuvas no litoral norte paulista. O edifício sede da Fiesp, na capital, também é ponto de coleta.

Alimentos não perecíveis, água mineral, roupas limpas e em bom estado de uso, calçados, artigos de cama e banho, de higiene pessoal (absorvente, fralda, peças íntimas) e materiais de limpeza são alguns exemplos de itens que podem ser entregues nas unidades do Sesi-SP, do Senai-SP e na Fiesp.

Escola SENAI Bragança Paulista (Foto: Reprodução Facebook)

O objetivo é que as doações cheguem o mais rápido possível até às vítimas dos municípios que necessitam de apoio. Para tanto, as instituições farão entregas com caminhões próprios diretamente às localidades atingidas e também aos postos oficiais de arrecadação estaduais e municipais.

Depois do dia 3/3, será feito um levantamento para avaliar a necessidade de arrecadação de itens específicos, de acordo com a realidade de cada região atingida pelo temporal. Toda a população interessada em colaborar com ações pode acompanhar as atualizações por meio das redes sociais do Sesi-SP e do Senai-SP.

SERVIÇO:

Arrecadação de doações para as vítimas das chuvas no litoral paulista

Quando posso doar?

Segunda-feira: Das 8h às 11h e 13h às 17h30;

Terça a sexta-feira: das 8h às 11h e das 15h às 19h30;

Sábado: Das 8h30 às 12h;

Em quais endereços?

Centro Educacional nº 409

Rua São Lázaro, 220 – Jardim Morumbi – Jundiaí/SP.

Informações: (11) 4523-5140; (11) 4523-5178; (11) 4523-5179; (11) 4523-5180; (11) 4523-5181 e (11) 4523-5185.

Centro Educacional nº 012

Avenida Ernesto Vaz de Lima, 740 – Jardim Morumbi – Bragança Paulista/SP

Segunda – Terça – Quinta e Sexta, das 07:30 às 9:30 e das 12:30 às 14:30 – Quarta das 07:30 às 09:30

Informações: (11) 4035-1701 / (11) 4603-2811 / (11) 4033-3155

Centro Educacional nº 021

R. José Dias, 700 – Jardim Tarumã – Jundiaí/SP – (São Camilo)

Segunda à Sexta, das 7h30 às 9h30 | 14h às 16h

Informações: (11) 4521-7235 ? (11) 4522-6837 / 4584-5587

Centro Educacional nº 355

Av. Doroty Martinasso, nº 151, – Vila Bandeirantes

Segunda a Sexta, das 7h30 às 9h30 – 14h às 16h30

Informações: (11) 4585-9830

Centro Educacional nº 316

Estrada da Bragantina, nº 2197 – Jardim Santa Maria – Campo Limpo Paulista/SP.

Segunda a Sexta, das 7h30 às 9h30 – 14h às 16h30

Informações: (11) 4039-2118 – (11) 4039-1142

Centro Educacional nº 356

Endereço Escola Nova: Rodovia João Beira SP 95, KM 45/46 – Parque Modelo – sentindo Amparo para Pedreira.

Telefone: 19 3807-2048

e-mail: ce356@sesisp.org.br

O que posso doar?

Todo o tipo de doação de itens de uso diário é bem-vinda. Alimentos não perecíveis, peças de roupas e íntimas (necessário que estejam limpas e em bom estado de uso), itens de cama e banho, calçados, absorvente, fralda, são alguns dos exemplos.

Mais informações: https://jundiai.sesisp.org.br/noticia/ajude-o-litoral-norte-de-sp

Fonte: Assessoria de Imprensa SESI Jundiaí