Fernão Dias deve receber mais de 1,2 milhão de veículos para o feriado de Independência

A concessionária Arteris Fernão Dias – que administra a BR-381 entre Contagem/MG e Guarulhos/SP – realiza operação especial para atender o aumento da demanda entre os dias 6 e 10 de setembro, período em que o fluxo médio estimado por praça deve chegar a 274 mil veículos por dia. Devem passar pelo trecho cerca de 1,2 milhão de veículos, um aumento de 15% no tráfego da rodovia.

Rodovia Fernão Dias (Foto: Arteris Fernão Dias)

Na saída do feriado, o horário de pico previsto é das 12h às 22h de quarta-feira (06), e do 12h às 18h da quinta-feira (07). Já no retorno, o fluxo deve se concentrar no domingo (10), entre às 10h e 22h.

Para os motoristas, a concessionária reforça o pedido de atenção para direção defensiva, respeito aos limites de velocidade, uso do cinto de segurança e atenção para a distância adequada entre os carros para evitar acidentes. “Respeitar as regras de trânsito é fundamental para a segurança dos usuários. Lembre-se que qualquer descuido pode colocar em risco a sua vida, de sua família e de outras pessoas. E lembre-se de redobrar a atenção em dias de chuva”, destaca o gerente de Operações, Edivaldo Braga.

Horários de maior movimento

06/set – Quarta – 12h às 22h

07/set – Quinta – 12h às 18h

10/set – Domingo – 10h às 22h

Operação Especial

A operação especial da concessionária tem como objetivo providenciar o atendimento eficiente às ocorrências – como problemas mecânicos, interferências na pista, acidentes e assistência pré-hospitalar, restabelecendo a condição original de operação.

Para isso, a operação é coordenada a partir do Centro de Controle e Segurança Operacional – CCSO em Pouso Alegre/MG. O CCSO conta com suporte de 334 câmeras de monitoramento e faz o acionamento de recursos (veículos e equipamentos) alocados nas 12 bases operacionais ao longo do trecho. Para essa época, veículos adicionais também são colocados de sobreaviso para acionamento.

Serviço ao usuário:

Os usuários podem contar com apoio e assistência 24h da concessionária – e contam também com apoio das 12 unidades SOS Usuário ao longo do trecho, com espaço adequado para pausa na viagem, água, banheiros e fraldários.

Caso precise acionar a Arteris Fernão Dias, basta ligar 0800 283 0381 (deficientes auditivos: 0800 717 1000).

Bases operacionais

A concessionária disponibiliza 12 unidades SOS Usuário – com local adequado para pausa na viagem, banheiro, fraldário e água.

Em São Paulo:

Km 22,2 – Bragança Paulista – pista norte (Base 2)

Km 79,7 – São Paulo – Pista Norte (Base 1)

Em Minas Gerais:

Km 498,9 – Betim – canteiro central (Base 12)

Km 530,050 – Rio Manso – pista sul (Base 11)

Km 574,5 – Itaguara – pista sul (Base 10)

Km 617 – Oliveira – pista norte (Base 9)

Km 650,2 – Santo Antônio do Amparo – pista norte (Base 8)

Km 698 – Lavras – pista norte (Base 7)

Km 752 – Três Corações – pista sul (Base 6)

Km 804,2 – São Gonçalo do Sapucaí – canteiro central (Base 5)

Km 871,4 – Pouso Alegre – canteiro central (Base 4)

Km 918,6 – Camanducaia – pista sul (Base 3)

Fonte: Assessoria de Imprensa Ateris Fernão Dias