Homem é preso após roubar idosa em Bragança Paulista

Um homem de 34 anos foi preso após assaltar uma idosa de 78 anos na tarde desta quarta (15) no estacionamento de um supermercado no bairro Jardim São José em Bragança Paulista (SP).

(Foto: Reprodução/ Street View)

De acordo com a Polícia Civil, o homem viu a idosa dentro do veículo e anunciou o assalto. Ele roubou o celular e dinheiro da vítima, entrou no carro e dirigiu, deixando a idosa no banco de passageiros. Minutos depois, o criminoso deixou a vítima na residência dela. Ao sair do veículo, a idosa ainda caiu e se machucou.

A Polícia Militar foi acionada e houve perseguição policial. Na casa dele foi apreendido o carro, celular e dinheiro da vítima. O criminoso havia saído da cadeia há poucos dias e foi preso novamente.

Fonte: G1.globo.com