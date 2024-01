Um homem foi preso em flagrante com mais de 6 kg de drogas, nesta quinta-feira (4), em Bom Jesus dos Perdões (SP).

De acordo com a Polícia Militar, equipes estavam em patrulhamento de rotina pela cidade, quando fizeram uma abordagem a um homem em atitude suspeita, que tentou fugir da polícia ao ver a viatura.

Homem é preso com mais de 6 kg de drogas em Bom Jesus dos Perdões (Foto: Divulgação / PM)

Com o homem, foram encontradas algumas porções de cocaína, maconha e crack. Ao ser questionado, o rapaz indicou uma residência onde havia mais drogas armazenadas.

As equipes foram até a casa, que fica na rua Itália, no bairro Parque Hortência e, durante buscas, encontraram mais drogas. Algumas estavam etiquetadas com adesivos do time espanhol Barcelona.

Ao todo, foram apreendidas 189 porções de cocaína, 19 pedras de crack e mais de 6 kg de maconha.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado.

As drogas foram apreendidas e encaminhadas para destruição. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: G1.globo.com