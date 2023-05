Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (4), por armazenar em casa uma submetralhadora, silenciador, munições e outras armas em Bragança Paulista. Para a polícia, o homem alegou que o armamento era para proteção pessoal.

Homem é preso com submetralhadora, silenciador e munições em Bragança Paulista (Foto: Divulgação/PM)

De acordo com a Polícia Militar, as equipes receberam uma denúncia anônima sobre o grande armamento que o homem possuía ilegalmente no imóvel que fica na rua quatro, no loteamento do Bom Retiro.

No local, a polícia encontrou o proprietário do imóvel, que liberou a entrada dos policiais na casa. Ele confessou que estava em posse de armas de fogo, indicando o local onde estava o armamento.

Ao todo, a PM apreendeu um revólver calibre 32, munições, uma carabina e uma submetralhadora 9mm com silenciador.

O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia de plantão, onde foi indiciado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo de uso restrito. Todas as armas e munições foram apreendidas. O homem permaneceu preso.

Fonte: G1.globo.com