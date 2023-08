Um homem foi preso em flagrante com quase 30 quilos de crack na noite desta terça-feira (1°) na rodovia Fernão Dias, no trecho de Vargem, interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a prisão aconteceu por volta das 19h30, em um pedágio da via, que fica no quilômetro 7.

Homem é preso em flagrante com quase 30 quilos de crack na rodovia Fernão Dias, em Vargem (Foto: Divulgação/PRF)

Durante uma ação de fiscalização, policiais viram um carro que, assim que percebeu a presença de uma viatura da polícia, ligou o limpador de para-brisas, mesmo sem chuva, na cancela de pagamento.

Além do homem, a namorada dele também estava no veículo, como passageira. O casal contou que mora em Três Corações, em Minas Gerais, e que estava retornando para casa após visitar uma irmã em Campinas.

Os agentes solicitaram a abertura do porta-malas e identificaram uma mala grande, com peso incompatível. Questionado, o motorista confessou que estava carregando 28 tabletes de drogas.

Ele explicou à PRF que ganharia R$ 3 mil para levar os entorpecentes de Campinas para a região da Grande Belo Horizonte, em Minas.

Os policiais contataram ainda que o homem tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao DP de Bragança Paulista e autuado em flagrante por tráfico interestadual de entorpecentes.

Fonte: G1.globo.com