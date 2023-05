Dois irmãos foram presos, no início da tarde do último sábado (20), após roubarem uma joalheria na região central de Bragança Paulista (SP). As joias roubadas foram recuperadas e estão avaliadas em R$ 4,1 mil.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 12h em um estabelecimento da rua Coronel Teófilo Leme. A dupla entrou na joalheria e anunciou o assalto com um simulacro de arma de fogo. A ação durou cerca de 10 minutos.

Irmãos são presos após roubo a joalheria de Bragança Paulista, SP (Foto: Divulgação/ Polícia Militar)

Eles levaram diversas joias do local e, em seguida, fugiram em direção a uma empresa de mototáxi, na avenida Antônio Pires Pimentel. Os irmãos trocaram de roupa – jogaram no lixo a que usaram no roubo – e pediram uma corrida.

Durante a fuga, a PM recebeu denúncias da localização dos criminosos e fez um cerco na altura do KM 29 da rodovia Fernão Dias, onde aconteceu a abordaram e a prisão.

Os irmãos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia seccional da cidade, que investiga o caso. Cerca de 57 pulseiras e correntes avaliados em R$ 4.110 foram recuperados e devolvidos ao estabelecimento.

