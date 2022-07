Jogador do Bragantino é preso pela polícia após acidente com morte de motociclista

O zagueiro Renan Silva, do Bragantino, envolvido em um acidente que terminou com uma vítima fatal em Bragança Paulista foi preso nesta sexta-feira (22). De acordo com a Polícia Civil, ele foi indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, com duas qualificadoras por não estar habilitado e por dirigir sob a influência de álcool.

(Foto: Reprodução/ Street View)

O jogador seguia pela rodovia Alkindar Monteiro Junqueira no início da manhã quando se envolveu em um acidente com uma moto. O motociclista teve ferimentos graves, não resistiu e morreu.

Após o acidente, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local e constatou no atendimento que o jogador tinha odor de álcool e encontraram próximo ao carro uma garrafa de bebida. Os agentes pediram que ele fizesse o teste do bafômetro, mas Renan se recusou e foi levado à delegacia.

De acordo com a Polícia Civil, ele contou aos policiais que antes do acidente havia passado a madrugada em uma festa em Campinas, confessou ter bebido no local, mas disse que o acidente aconteceu porque teria dormido no volante.

Além disso, Renan não tinha habilitação. De acordo com a PRE, ele tinha uma permissão para dirigir, que é feita antes do documento oficial. No entanto, no período em que se está com a permissão, não é permitido cometer infrações, sob pena de perda, o que aconteceu com o jogador.

O zagueiro foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), mas os exames não constataram a embriaguez. Apesar disso, a degelada do caso decidiu pela prisão por influência de álcool, baseada no depoimento dos policiais. Renan permaneceu calado no depoimento à polícia.

Ele foi preso em flagrante e vai ser encaminhado à cadeia de Piracaia e vai passar por audiência de custódia no sábado (23). Ao g1, a defesa do jogador informou que só vai se manifestar em juízo.

Jogador foi emprestado pelo Palmeiras

Renan é do Palmeiras e foi emprestado ao Bragantino em abril deste ano. Desde então, vem ocupando a posição de zagueiro. Ele chegou no time para ocupar a vaga de Fabrício Bruno, que foi para o Flamengo. O jogador está no Palmeiras desde o sub-13 e subiu ao profissional em 2020. O contrato com o time tem validade até 2025.

Em nota, o Palmeiras informou que está em contato com o Red Bull Bragantino a fim de acompanhar o caso de perto e prestar toda a assistência necessária aos familiares da vítima.

O Bragantino informou que se solidariza com a família e que acompanha o caso.

Fonte: G1.globo.com