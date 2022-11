1º Diabetes Day Atibaia promoverá conscientização sobre a doença

No próximo dia 27 de novembro, das 9h às 12h, no Ginásio de Esportes Dr. José Aparecido Ferreira Franco “Cido Franco (Av. Dr. Joviano Alvim, s/n, Atibaia Jardim), acontece o 1º Diabetes Day Atibaia, ação de conscientização sobre o diabetes, em alusão ao “Dia Mundial do Diabetes”, celebrado em 14 de novembro.

Voltado a toda a população, adultos e crianças, com ou sem diabetes, o evento contará com orientações de especialistas da área da Saúde, testes de glicemia, dicas de nutrição, entre outros cuidados com a saúde. O objetivo da ação é apresentar novas maneiras de conviver com essa doença, além de divulgar informações aos participantes do encontro e proporcionar atividades lúdicas para crianças portadoras da condição.

(Imagem Ilustrativa de Steve Buissinne por Pixabay)

Às 9h30 está prevista uma corrida das crianças, de 50 m a 100 m, divididas por idade, sendo que todas receberão medalha de participação e kit lanche. Ao término da corrida, as crianças poderão conhecer “estações” com informações sobre o diabetes, com atividades recreativas e educativas abordando sinais e sintomas, ação da insulina, monitorização da glicemia, tratamento, atividade física e nutrição. Durante o evento também haverá orientações sobre diagnóstico precoce, com possíveis sinais e sintomas de alerta de diabetes Melitus, além de realização de testes de glicemia.

O “Dia Mundial do Diabetes” foi estabelecido em 1991 pelo esforço conjunto da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Federação Internacional de Diabetes (IDF). A data busca garantir melhor entendimento sobre o tema, além de instruir sobre maneiras mais eficientes para prevenir a doença.

A proposta de realização do evento foi encaminhada à Prefeitura pelo vereador Paulo Ferraz Alvim Muhlfarth (Pi do Judô). “Este projeto, além de promover exames e maneiras de prevenir a doença, busca trazer formas de conviver melhor com o diabetes e realizar atividades lúdicas e educativas com crianças portadoras da condição. Gostaria de agradecer a todos os participantes desta ação, que, mais uma vez, pôde sair do papel graças à união das secretarias da Prefeitura”, afirmou o vereador em Tema Livre durante a sessão legislativa do último dia 8.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia