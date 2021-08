Agosto Dourado: Prefeitura de Atibaia adota campanha de incentivo à amamentação

A Prefeitura de Atibaia adotou a campanha “Todos pela amamentação. É proteção para a vida inteira”, que incentiva o aleitamento materno para proteção e nutrição dos bebês. O objetivo da campanha é sensibilizar para a importância da amamentação e fortalecer as ações já existentes nas unidades de saúde do município. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os 2 anos de idade ou mais e, de forma exclusiva, nos seis primeiros meses de vida, mesmo nas mães que tiveram casos confirmados de Covid-19.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O leite materno é a melhor fonte de nutrição para bebês e a forma de proteção mais econômica e eficiente para diminuir as taxas de mortalidade infantil, sendo capaz de reduzir em até 13% os índices de mortes de crianças menores de cinco anos, segundo o Ministério da Saúde. Além de proteger a criança de doenças como diarreia, infecções respiratórias e alergias, o leite materno também evita o risco de desenvolver hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade na vida adulta.

Por meio da Secretaria de Saúde, a Prefeitura irá realizar diversas ações da campanha, com visitas às unidades de saúde, grupos de conversa com os profissionais da área e participação do grupo “Amigas do Peito”, além de um evento de inauguração da nova sala de amamentação da Santa Casa de Atibaia.

Agosto Dourado

O Agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo à amamentação – a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), por ano, cerca de seis milhões de vidas são salvas por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de idade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia