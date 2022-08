Atibaia confirma primeiro caso de varíola dos macacos

Atibaia confirmou nesta terça-feira, 9 de agosto, o primeiro caso de varíola dos macacos, referente a um adulto jovem do sexo masculino que não viajou para o exterior. Outros dois casos foram descartados (um deles de outro município atendido em Atibaia) e dois estão em investigação, informou a Secretaria Municipal de Saúde.

Todos os casos são leves e envolvem adultos jovens, orientados a permanecer em casa até o desaparecimento das crostas, e foram atendidos em serviços privados.

(Imagem Ilustrativa: Samuel F. Johanns por Pixabay)

Recentemente, cidades brasileiras e do exterior têm registrado aumento de casos de varíola dos macacos (monkeypox), uma doença viral cujos principais sintomas são febre, dor no corpo, náusea, cansaço e o aparecimento de lesões e feridas em algumas partes do corpo.

A transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato próximo/íntimo com lesões de pele de pessoas infectadas, como por exemplo pelo abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções respiratórias. A transmissão também pode ocorrer por meio de secreções em objetos, tecidos (roupas, roupas de cama ou toalhas) e superfícies que foram utilizadas pelo doente. Outro meio de transmissão é via placentária (varicela congênita). A principal forma de proteção é evitar contato direto com pessoas contaminadas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia