Atibaia cria centro de saúde para atender somente pacientes com sintomas de dengue

Com alta nos casos de dengue, a cidade de Atibaia criou um centro médico para atender exclusivamente pacientes com sintomas da doença. O local iniciou a operação nesta quarta-feira (27).

Segundo a prefeitura, o Centro de Atendimento de Dengue (CAD) tem atendimento 24 horas e fica dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada na Rua Iracema, nº 113, Jardim Cerejeiras.

Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Jardim Cerejeiras (Foto: Divulgação / Prefeitura)

A administração municipal afirma que o objetivo do espaço é garantir um local com atendimento ágil para as pessoas com suspeita da doença e também para aquelas com diagnóstico confirmado, para reduzir as possibilidades de complicações.

Mesmo com a criação do centro, quem estiver com sintomas de dengue também pode procurar a unidade de saúde mais próxima da residência em seu horário de funcionamento normal. No entanto, a prefeitura indicar a ida à UPA já que há profissionais de saúde exclusivos para tratar da doença.

Deve procurar atendimento médico pacientes que tiverem sintomas como:

febre alta;

dor de cabeça;

dores no corpo e nas articulações;

prostração e fraqueza;

dor atrás dos olhos;

manchas vermelhas na pele.

A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, náuseas, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Em caso de piora no quadro, o paciente deve voltar ao médico.

Atibaia decretou situação de emergência em março, diante da alta de casos de dengue.

