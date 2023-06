Atibaia é contemplada com sete vagas no Programa Mais Médicos para unidades do município

A saúde de Atibaia está prestes a ganhar o reforço de sete médicos. Após manifestar interesse em receber profissionais pelo Programa Mais Médicos (PMM), o município foi contemplado com sete médicos, que serão distribuídos nas unidades de saúde conforme a necessidade.

Esses profissionais têm até o dia 23 de junho para se apresentar em Atibaia, e o trâmite para início do trabalho depende do Ministério da Saúde. Atualmente, a cidade possui dois médicos atendendo pelo Programa Mais Médicos, que havia sido suspenso nos últimos anos.

(Imagem Ilustrativa de Sasun Bughdaryan por Unsplash)

O Programa Mais Médicos foi retomado no país em 2023 e é parte de um esforço do governo federal, com apoio de estados e municípios, para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O programa busca resolver a questão emergencial do atendimento básico ao cidadão e também cria condições para continuar a garantir um atendimento qualificado no futuro para aqueles que acessam cotidianamente o SUS.

Além de estender o acesso, o programa provoca melhorias na qualidade e humaniza o atendimento, com médicos que criam vínculos com seus pacientes e com a comunidade. Fortalecer a Atenção Primária é um passo importante para garantir o acesso da população à saúde.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia