Atibaia promove reunião para formação do Conselho de Saúde do bairro Rio Abaixo

A Secretaria de Saúde de Atibaia vai realizar no próximo dia 21 de outubro, às 17h, uma reunião para formação do Conselho Local de Saúde do bairro Rio Abaixo. O encontro, importante para acompanhamento das atividades de saúde, ocorrerá na unidade do Rio Abaixo – Farmacêutico Pompeu Miguel Vairo (Estrada Fazenda Santa Izabel, s/n).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Conselho Local de Saúde é um grupo deliberativo, com representantes da comunidade (usuários do serviço de saúde), trabalhadores e da gestão, que irá participar das propostas de planejamento das ações de saúde do bairro.

O Conselho Local tem vaga no Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Atibaia, um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, com o objetivo de propor estratégias, controlar a execução das políticas de saúde e efetivar a participação da comunidade na gestão do Sistema. Possui caráter permanente e deliberativo, com funções normativas, fiscalizadora e consultiva.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia