Atibaia recebe 2.620 doses de vacina contra Covid para grupo com comorbidades

O município de Atibaia recebeu 2.620 doses de vacina contra Covid-19 destinadas ao grupo de 55 a 59 anos com comorbidades, cuja vacinação começou nesta quinta-feira, 13 de maio, por meio de agendamento. Foram recebidas também 122 doses para o público com Síndrome de Down; 87 para pessoas com deficiência permanente de 50 a 59 anos; 79 para transplantados com mais de 18 anos; 324 para gestantes e puérperas com comorbidades e 67 aos maiores de 18 anos que fazem hemodiálise.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

As doses desta remessa recebidas do Governo do Estado de São Paulo são da vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. Desde o início da imunização contra a Covid-19, o número de vacinas entregues ao município para cada grupo prioritário vem apresentando déficit, ou seja, há uma demanda sempre maior do que a quantidade de vacinas disponibilizadas para Atibaia, que vem solicitando mais vacinas junto ao Grupo de Vigilância Epidemiológica – GVE Campinas (Regional de Saúde que atende a cidade).

A Secretaria Municipal de Saúde informa que devido à recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para suspender a aplicação de doses da vacina AstraZeneca em grávidas, o grupo de gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidades ainda não foi incluído nesta fase da campanha de imunização contra a Covid-19. As doses para a este público ficarão reservadas esperando orientação da Regional de Saúde.

Para organizar a vacinação, a Secretaria de Saúde disponibilizou uma plataforma on-line exclusiva para cadastramento das pessoas com comorbidades: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid/login_comorbidade.php . Esses novos grupos prioritários deverão comprovar a comorbidade apresentando comprovantes como exames, receitas, relatório ou prescrição médica em que conste o CRM do médico responsável. Com exceção dos pacientes em diálise, é necessário se cadastrar na plataforma para que os profissionais da Secretaria de Saúde possam posteriormente entrar em contato e agendar a data de aplicação da vacina. No caso dos doentes renais crônicos em diálise, eles serão imunizados no local onde fazem tratamento.

Além de pessoas com Síndrome de Down, doença renal crônica em diálise e transplantados, foram incluídas como prioritárias para a vacinação contra a Covid-19 comorbidades como diabetes, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, imunossuprimidos, obesidade mórbida e cirrose hepática. A lista completa pode ser consultada AQUI. O cadastro para agendamento da vacina contra Covid-19 também pode ser feito pelos telefones (11) 9.7950-0052 / (11) 9.8711-1583 / (11) 9.4164-3190. O atendimento por telefone funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 17h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia