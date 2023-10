Atibaia se prepara para o 2º Diabetes Day em novembro

Atibaia se prepara para a 2ª edição do Diabetes Day, ação de conscientização sobre a doença que acontecerá no dia 5 de novembro, no Centro Esportivo Atibaia Jardim (Avenida Dr. Joviano Alvim, S/N). Voltado a adultos e crianças, portadores ou não de diabetes, o evento pretende levar orientação a respeito de formas de prevenção, importância do controle glicêmico, entre outros aspectos relacionados à enfermidade.

Centro Esportivo Atibaia Jardim (Foto: Google Street View)

A programação acontecerá das 8h às 14h e contará com atividades lúdicas e recreativas para crianças de todas as idades, proporcionando um ambiente de diversão para pais e familiares. Um quiz interativo com perguntas e respostas para educar e orientar sobre os tipos de diabetes e palestras com Diego Neri, triatleta e portador de diabetes tipo 1, Emerson Bisan, ultramaratonista, professor de corrida e portador de diabetes tipo 1, Gabriel Azevedo Barbosa, corredor e portador de diabetes tipo 1, e Sheila Feitosa, mãe do Cadu, portador de diabetes tipo 1, também fazem parte da programação do evento, que oferecerá testes de glicemia e cortes de cabelo gratuitos.

Com o objetivo de levar educação e orientação à população, o evento busca estimular a adoção de hábitos saudáveis e cuidados com a saúde, apresentando formas de se conviver com diabetes. Com quase 17 milhões de adultos vivendo com a doença, o Brasil é o 5º país em incidência da diabetes no mundo. Entre crianças e adolescentes, o país é o 3º com mais casos da enfermidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia