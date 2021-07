Atibaia vacina pessoas em situação de rua e usuários da Casa de Passagem

A Prefeitura de Atibaia realizou na segunda-feira, 5 de julho, a vacinação contra Covid-19 de pessoas em situação de rua e usuários da Casa de Passagem com a vacina da fabricante Janssen, que garante a imunização completa com uma única dose.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram vacinados cerca de 25 pessoas em situação de rua e mais 37 moradores e 14 funcionários da Casa de Passagem, que é uma das frentes de trabalho da rede protetiva de Atibaia que oferece banho, roupas limpas, jantar, local para pernoite e café da manhã, além de atendimento social e psicológico.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Atibaia está realizando nos primeiros dias desta semana a vacinação contra Covid-19 de pessoas com 40 a 42 anos, mediante agendamento, em sistema no qual o munícipe se cadastra e escolhe data, horário e local de vacinação, de acordo com o cronograma da campanha e a disponibilidade de vacinas para os diversos grupos e faixas etárias. Atualmente o cadastro está disponível para pessoas a partir de 40 anos no endereço http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid . Idosos com mais de 60 anos, as pessoas com comorbidades e as gestantes não precisam de agendamento. Basta ir ao posto de saúde mais próximo para a vacinação contra a Covid-19.

Segundo dados atualizados pela Secretaria de Saúde nesta terça-feira (6), o município de Atibaia já aplicou um total de 80.286 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 59.039 de primeira dose, 20.538 de segunda dose e 709 de dose única (vacina da Janssen), o que significa que 41,46% da população da cidade já foi imunizada com ao menos uma dose ou com dose única.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia