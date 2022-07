Covid-19: Atibaia confirma mais um óbito pela doença

Mais uma morte por Covid-19 foi registrada em Atibaia, de acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (4). O 412º óbito confirmado na cidade desde o início da pandemia foi de uma mulher de 83 anos, com doença de base, que foi internada na enfermaria da Santa de Casa de Atibaia em 20 de junho e faleceu no dia 26 de junho.

(Imagem Ilustrativa: Samuel F. Johanns por Pixabay)

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 40.816

Descartados: 20.659

Confirmados: 19.986

Recuperados: 17.555

Em investigação: 171

Óbitos confirmados: 412

DENGUE (dados de 2022)

Notificações: 1091

Descartados: 250

Confirmados: 704

Em investigação: 137

Óbitos confirmados: 1

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia