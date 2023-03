Covid-19: Pfizer Baby passa a ser aplicada diariamente e vacina bivalente é liberada para público 60+

A Secretaria de Saúde informa que iniciou a aplicação da vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19 em pessoas com mais de 60 anos. Além disso, o imunizante Pfizer Baby, que vinha sendo administrado conforme cronograma, passou a ser disponibilizado diariamente, de segunda a sexta-feira, nas unidades de saúde do município. USF Cachoeira e USF Rio Acima são exceções: nessas unidades, a aplicação da vacina Pfizer Baby continua acontecendo mediante agendamento.

A aplicação da Pfizer Baby contempla crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, sendo que o esquema básico foi atualizado pelo Ministério da Saúde para 3 doses. Para as crianças de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias, a vacinação, incluindo a dose de reforço, continua sendo realizada nas unidades conforme cronograma: bit.ly/crono-vacina-covid-Atibaia . Qualquer que seja a idade, para verificar se o esquema vacinal está completo, basta procurar uma das unidades de saúde do município.

Além dos idosos com mais 60 anos ou mais, o público-alvo da vacina bivalente da Pfizer inclui pessoas imunocomprometidas, vivendo em instituições de Longa Permanência, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, todos a partir dos 12 anos de idade. Quais pessoas são consideradas imunocomprometidas e a lista com o horário de funcionamento da sala de vacina de cada unidade estão disponíveis no link: https://www.atibaia.sp.gov.br/?news=atibaia-inicia-aplicacao-da-vacina-bivalente-contra-a-covid-19 .

A vacina bivalente protege também contra as subvariantes da cepa Ômicron do vírus e está sendo administrada em pessoas que completaram o esquema básico de imunização (primeira e segunda doses) ou que já receberam uma ou duas doses de reforço (terceira e quarta doses). O intervalo de quatro meses da dose mais recente deve ser respeitado para receber a dose bivalente de reforço.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia