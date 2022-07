Dia Mundial do Chocolate: confira os benefícios do alimento para a saúde

Nesta quinta-feira, 7 de julho, é comemorado o Dia Mundial do Chocolate, um dos alimentos mais consumidos no mundo, feito com base na amêndoa fermentada com torrada do cacau. Sem dúvidas, é a opção preferida de muita gente como ingrediente para uma variedade de doces, colocado em sobremesas das mais diversas, sendo considerado por muitos a melhor opção como presente em outras datas comemorativas, como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados e Natal.

(Imagem Ilustrativa: Alexander Stein por Pixabay)

Além de seu sabor inigualável, há muitos benefícios ligados ao consumo do chocolate, que vão além do prazer de comer algo tão gostoso, gerando melhorias à saúde e ao bem-estar. Um ponto importante é saber que, quanto maior a concentração de cacau, menor o teor de açúcar do chocolate, que se torna ainda mais saudável. E claro, é importante haver moderação com esse amado alimento, como em tudo na vida.

Ativando hormônios

Já de imediato, quando colocamos o chocolate na boca, o sabor traz prazer, ativando hormônios importantes como a endorfina, que atua como analgésico natural, minimizando dores. A dopamina, um neurotransmissor associado à motivação e recompensa, também é ativada, trazendo aquele sentimento gostoso semelhante a receber um prêmio após o alcance de um objetivo.

É bom para o coração

O chocolate também melhora a saúde do coração, estimulando os músculos cardíacos e promovendo um fluxo de sangue adequado em nosso órgão ao desobstruir os vasos sanguíneos. Em sua composição, o alimento possui antioxidantes do grupo flavonoides, compostos que agem diretamente em uma célula e tecido nesse sentido. Então, o chocolate melhora a elasticidade das artérias, diminui a resistência à insulina e os níveis do LDL (colesterol ruim).

Chocolate faz bem para a mente

Esse benefício no fluxo sanguíneo que o chocolate promove também melhora a função cerebral, ao permitir uma maior atuação de substâncias estimulantes como a cafeína e a teobromina – que também ajudam na prevenção ao Alzheimer. O doce à base de cacau consegue agir como um antidepressivo, já que ativa a serotonina, molécula biológica neurotransmissora conhecida como o hormônio da felicidade, além de repor o magnésio. O alto teor de flavonoides (à medida que o chocolate é mais amargo) também ajuda em nossa inteligência, por oxigenar o cérebro.

Na saúde da mulher

A ingestão de chocolate em determinados horários do dia por mulheres na pós-menopausa pode ser benéfica, já que promove a queima de gordura e a queda dos níveis de açúcar no sangue. Durante a gravidez, o alimento pode ajudar a prevenir a hipertensão, desde que a opção seja principalmente pelo chocolate amargo, onde o composto teobromina é mais encontrado – e sempre lembrando que é necessário moderação no consumo.

Fonte: OlharDigital