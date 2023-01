Frutas da estação e seus benefícios: lista com sabor de verão

O verão chegou e as tendências da temporada já começaram a aparecer. Frutas da estação são frequentemente consumidas inteiras no café da manhã ou lanche da tarde ou ainda usadas em sucos, e em drinks refrescantes para os dias de muito calor. O consumo diário de frutas melhora a imunidade, regula o funcionamento intestinal, hidrata, previne doenças crônicas, reduz o colesterol, melhora a pele, e pode trazer inúmeros outros benefícios. Cada fruta tem uma época do ano favorável, em que o ambiente, clima e solo estão mais apropriados. O Eu Atleta conversou com a nutricionista Luana Barrantes para saber um pouco mais sobre os benefícios das frutas do verão.

Abacaxi é rico em vitamina C e bromelina (Imagem Ilustrativa: Gabriel Yuji por Unsplash)

Abacaxi é rico em vitamina C e bromelina, uma enzima que auxilia a digestão; Abacate: contém fibras e sais minerais como potássio e magnésio, além de vitaminas antioxidantes como Vitamina C e E. Banana: possui boas quantidades de fibras, potássio, cobre, manganês e magnésio. Maçã: fonte de quercetina, um potente antioxidante; Maracujá é fonte de vitamina C, vitamina A e rico em flavonoides, tendo potencial antioxidante; Coco: Sua água é rica em vitaminas e mineiras, excelente para hidratação, além de ser fonte de fibras que auxiliam o funcionamento intestinal; Uva é uma fruta que possui ação anti-inflamatória e antioxidante por ser fonte de compostos fitoqupimicos como o resveratrol, clorofila, ácidos fenólicos e flavonoides; Melancia é rica em água, auxiliando então na hidratação, evitando retenção de líquidos, e fonte de licopeno, um composto antioxidante; Goiaba é fonte de vitamina C, A e B, de fibra e licopeno, ajudando na regulação intestinal e no equilíbrio do sistema imunológico; Manga é rica em fibras, vitamina C e a vitamina A, auxiliando na prevenção de doenças; Acerola, cupuaçu, pitanga, caju, limão e laranja: são fontes de fibras e vitamina C; Coco, carambola, jaca e figo: ricos em fibras e em minerais como o cobre, manganês; Ameixa, graviola e manga: são fontes de fibras, vitamina C e vitaminas do complexo B; Mamão, melão, pêra e pêssego: ricos em fibras, vitamina C e vitaminas do completo B.

Sucos e drinks com as frutas da estação

Goiaba, uva e manjericão

Para o suco: bata a goiaba e a uva com água, adicione o manjericão somente no copo;

bata a goiaba e a uva com água, adicione o manjericão somente no copo; Para o drink: amasse bem a goiaba e a uva, adicione a bebida de sua preferência, algumas folhas de manjericão e uvas congeladas. Acrescente bastante gelo, especialmente se a bebida for alcoólica, para que haja mais água e menos álcool.

Manga e água de coco

Para o suco: somente bater os dois ingredientes e está pronto.

Para o drink: faça uma batida com vodka, água de coco, manga e bastante gelo.

Melancia e abacaxi

Para o suco: bata a melancia e o abacaxi, e é opcional, mas vale adicionar folhas de hortelã para dar mais refrescância;

bata a melancia e o abacaxi, e é opcional, mas vale adicionar folhas de hortelã para dar mais refrescância; Para o drink: as frutas combinam muito com gin. E, mais uma vez, muito gelo!

Maracujá e manga

Para o suco: somente bater as duas frutas, fica opcional acrescentar com água de coco.

somente bater as duas frutas, fica opcional acrescentar com água de coco. Para o drink: manga batida, maracujá sem bater e a bebida de sua preferência.

Fonte:

Luana Barrantes é nutricionista com especialização em nutrição esportiva.

Fonte: EuAtleta