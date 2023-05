Osteoporose: vitamina D ajuda na fixação do cálcio nos ossos

Osteoporose e osteopenia são duas alterações clínicas relacionadas à perda óssea. A osteopenia é o início da desmineralização óssea, anterior à osteoporose, que é a condição já agravada. Entre as causas estão fatores genéticos, carência nutricional na ingestão de cálcio e vitamina D, envelhecimento, obesidade ou baixo peso, sedentarismo e uso de medicamentos. Mulheres são mais suscetíveis devido às alterações hormonais com a entrada na menopausa. E prevenção e tratamento passam por atividade física regular, exposição ao sol para estimular a síntese de vitamina D e uma alimentação rica em cálcio.

Sol, alimentos ricos em cálcio e exercícios físicos regulares são o trio fundamental para o combate à doença e à sua precursora, a osteopenia. (Imagem Ilustrativa de de Fleur Kaan por Unsplash)

O diagnóstico é feito por médicos, com avaliação através da histórica clinica (exemplo, excesso de fraturas) e com a realização de exame de sensitometria óssea. Essas doenças podem aumentar a chance de fraturas.

Todos nós reduzimos massa óssea e massa muscular com o envelhecimento. Por isso é fundamental aumentar construir uma boa massa óssea na infância, adolescência e vida adulta. Ter uma boa quantidade de massa muscular também ajuda como proteção e equilíbrio do corpo. Por isso, para prevenir, é importante apostar em algumas práticas.

Alimentação equilibrada e rica em cálcio

Ingerir três porções diárias de alimentos fontes de cálcio, como: leite e derivados (queijos e iogurte), amêndoas, castanha do Pará, avelã, vegetais verde-escuros (brócolis, couve, espinafre…), peixes (sardinha, corvina, manjuba);

Fazer refeições intermediárias ajuda na maior variedade de nutrientes e evita associações negativas;

Alimentos fontes de cálcio (lácteos) não devem estar na mesma refeição que alimentos fontes de ferro (carne, frango, peixe, ovos e leguminosas) e de cafeína, pois competem na absorção pelo organismo.

Exposição ao sol

A vitamina D é responsável pela fixação do cálcio no osso, sendo importante seus níveis sanguíneos. E a principal fonte de vitamina D vem pela exposição ao sol, cerca de 20 minutos de exposição diária. Mas há também alimentos fontes de vitamina D, que podem ajudar na manutenção de bons níveis no organismo, tais como gema de ovo, salmão, sardinha, atum, tilápia, fígado, leite, queijo, manteiga, shitake.

Se houver carência de vitamina D (detectada em exames laboratoriais), pode ser necessária suplementação.

Prática regular de exercício físico

Atividades que causem “impacto” e fazem os músculos trabalharem, como caminhada, corrida, musculação e pilates, são importantes para a manutenção de ossos e músculos. Converse com seu médico, fisioterapeuta e professor de educação física para melhor indicação para seu estilo de vida e quadro clínico.

Fonte: EuAtleta