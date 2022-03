Exagerou na bebida neste Carnaval? Confira 3 shots para curar ressaca

Exagerou na bebida? A ressaca é comum após o consumo de álcool em excesso. Com isso, efeitos relacionados a desidratação e alterações no sistema nervoso devido ao alto nível de álcool no organismo causam sintomas como dor de cabeça, enjoo e mal estar. Para ajudar na cura desses sintomas, o EU Atleta conversou com a nutricionista Chaiane Goulart, que explicou os benefícios dos shots e ensinou algumas receitas que ajudam na melhora da ressaca.

“A função principal dos shots é aumentar os níveis de hidratação e ajudar na eliminação das toxinas. Nosso corpo é composto por mais de 70% de água, se o álcool causa desidratação, temos que repor através da água e sucos naturais, para que os processos fisiológicos do nosso corpo funcionem corretamente” explica Chaiane.

Shots e sucos naturais são considerados ótimas opções. Segundo a nutricionista Chaiane Goulart, frutas como morango, laranja ou abacaxi, por exemplo, são aliadas para a cura dos sintomas de ressaca, assim como o gengibre.

Receitas:

Shot de laranja com couve

(Imagem Ilustrativa: NatureFriend por Pixabay)

Ingredientes:

2 folhas de couve

1 banana caturra madura

Suco de 1 laranja

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo:

Misture tudo e bata no liquidificador

Por que ajuda? Propriedades nutricionais:

Laranja e limão – São frutas cítricas, ricas em vitamina C, micronutriente que tem propriedades antioxidantes e ajuda o fígado e metabolizar o álcool. São ainda fontes de frutose, carboidrato (açúcar) que ajuda na queima do álcool no organismo.

Banana – Repõe o potássio perdido durante o consumo de álcool, principalmente em caso de vômito;

Couve – Tem propriedades diuréticas, ajudando na eliminação da bebida do organismo.

Shot de beterraba com gengibre

(Imagem Ilustrativa: congerdesign por Pixabay)

Ingredientes:

1 beterraba

4 lascas de gengibre

100 ml de água de coco

100 ml de suco de uva integral

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador, com gelo.

Por que ajuda? Propriedades nutricionais:

Beterraba – Fonte de betacianina, pigmento que é um poderoso antioxidante que ajuda o fígado a eliminar o álcool do organismo;

Gengibre – Rico em polifenóis e flavonoides, promove o aumento da motilidade gastrointestinal, tendo importante papel antiemético. Ou seja, evita náuseas e vômitos, dois sintomas da ressaca;

Água de coco – Ajuda a repor os sais minerais perdidos durante o consumo de bebidas alcoólicas e reidrata o organismo;

Suco de uva integral (tinto) – Diurético, auxilia na eliminação do álcool do organismo. Além disso, promove o bom funcionamento do fígado.

Shot de melancia com água de coco

(Imagem Ilustrativa: ivabalk por Pixabay)

Ingredientes:

1/2 fatia de melancia

200 ml de água de coco natural

1 fatia de melão

Hortelã a gosto

Modo de preparo:

Corte a melancia e o melão e bata junto com a água de coco natural no liquidificador

Adicione o hortelã a gosto e beba bem gelado

Por que ajuda? Propriedades nutricionais:

Melancia e melão – São fontes de L-citrulina, aminoácido não essencial que promove a oxigenação dos tecidos por aumentar o fluxo sanguíneo, inclusive no cérebro, o que pode ajudar a reduzir a dor de cabeça, sintoma típico da ressaca. A L-citrulina é precursora da L-arginina, aminoácido associado ao aumento da produção de óxido nítrico, que melhora o desempenho esportivo. Além disso, essas frutas têm alto teor de água, minimizando a desidratação causada pelo álcool;

Água de coco – Como dito acima, ajuda a repor os sais minerais perdidos durante o consumo de bebidas alcoólicas e reidrata o organismo.

Dicas para antes de consumir bebida alcoólica:

Nunca beba de estômago vazio, faça uma boa ingestão de carboidratos e de proteínas, intercale a ingestão de bebida alcoólica com água sempre.

Dicas para o dia seguinte:

Beba bastante líquido, faça repouso e refeições leves à base de verduras, legumes e frutas.

Fonte: Chaiane Goulart Soares é nutricionista e Mestre em Nutrição e Alimentos pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Fonte: EuAtleta