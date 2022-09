10 benefícios da banana: veja lista e nutrientes da fruta

No dia 22 se setembro foi comemorada a chegada da primavera e o dia da banana, uma das frutas mais democráticas de todas. Isso porque, além dae possuir mais de mil espécies, ela é cultivada ao redor de todo o mundo. Com diversos modos de preparo, a banana não fica de fora do cardápio alimentar do brasileiro. Seja para consumir crua ou para receitas, ela sempre está presente.

(Imagem Ilustrativa de Pete Linforth por Pixabay)

Nutrientes da banana

Fonte de carboidratos;

Rica em fibras;

Possui vitamina C, vitamina B6, provitamina A;

Rica em minerais como potássio, fósforo, magnésio, zinco;

Fonte de compostos bioativos como: fenólicos, carotenoides, aminas biogênicas e fitoesteróis, que exercem muitos efeitos positivos na saúde humana.

Tanto a polpa quanto a casca de banana contém vários compostos fenólicos, como ácido gálico, catequina, epicatequina, taninos e antocianinas. A banana contém grandes quantidades de compostos fenólicos totais e flavonoides.

10 benefícios da banana

1. Reduz o estresse e ajuda a combater a insônia

A casca e a polpa de banana contêm aminas biogênicas, como serotonina, dopamina e norepinefrina. O teor de serotonina da polpa de banana foi observado na faixa de 8 a 50 μg/g, (média de 28 μg/g). A serotonina contribui diretamente para a sensação de bem-estar e felicidade, já a dopamina desempenha um papel importante no cérebro e corpo humano como um neurotransmissor com grande impacto em nosso humor, capacidade de concentração e estabilidade emocional. Portanto, a banana vai muito bem para os estressados e mulheres que tem TPM. Por conter efeito ansiolítico e relaxante, a banana também é ótima para modular sono (insônia), sendo eficiente o seu uso antes de dormir.

2. Ajuda a prevenir diabetes

A banana verde, que é rica em amido resistente, componente que possui função semelhante à das fibras insolúveis (ou seja, não são absorvidas), consegue ter efeitos benéficos para o tratamento de diabetes tipo 2. Isso porque a substância atua no controle da glicemia e da insulina da refeição.

3. Ajuda a manter o sistema digestivo saudável

A biomassa de banana verde também possui uma função prebiotica muito importante. Isso porque, assim como as fibras, a biomassa não é absorvida pelo intestino, promovendo AGCC (ácidos graxos de cadeia curta) que é um nutriente essencial para produção de bactérias intestinais benéficas, fundamentais para um sistema imunológico e digestivo saudável.

4. Fortalece o sistema imunológico e ajuda a prevenir doenças

Além de interferir positivamente na flora intestinal, como visto acima, a banana é rica em vitamina C, antioxidante que contribui com o equilíbrio sistema imunológico. É fonte ainda de vitamina B6, capaz de estimular a criação – ou síntese – de novas células.

5. Faz bem para o coração

O consumo diário de banana também contribui para sua saúde cardíaca, por ser um alimento rico em potássio e magnésio. Estudos divulgados indicam que os níveis de potássio podem ter relação com a saúde do coração. Pesquisadores da Universidade do Alabama em Birmingham (UAB) concluíram recentemente um estudo envolvendo camundongos que traça uma correlação entre a redução do potássio na dieta e a formação de calcificação vascular e rigidez aórtica. A rigidez aórtica, comumente conhecida como “endurecimento das artérias”, é preditiva de doença cardíaca em humanos.

Além disso, tanto o potássio quanto o magnésio são nutrientes essenciais para o funcionamento de contração e relaxamento muscular, logo, conseguem contribuir de forma positiva para a melhor regulação da contração do músculo cardíaco.

6. É aliada de quem pratica atividade física

Para os praticantes de atividade física, a banana é uma ótima fonte de carboidratos e fibras, além do potássio que é um dos fatores relacionados a prevenção da ocorrência de cãibras. A banana ajuda a atenuar a oxidação de ácidos graxos e contribuiu com compostos fenólicos, que aumentaram a capacidade antioxidante. Por contribuir diretamente com nutrientes associados a contração e relaxamento muscular, também consegue ser essencial para praticantes de atividade física, prevenindo lesões e podendo fazer parte de uma alimentação que ajuda a prevenir cãibras.

7. Não engorda e pode fazer parte de dietas para emagrecimento

Bananas não engordam. Nenhum alimento, por si só, tem esse poder de acordo com as nutricionistas. O problema está no exagero! Não se deve consumir em excesso, afinal, tudo em grande escala vai engordar. A quantidade de calorias da banana é pequena em relação a seus benefícios, já que, 100 gramas de banana possuem em média:

Gordura: 0,27 g;

Calorias: 95 kcal;

Sódio: 1 mg;

Colesterol: 0 mg;

Fibras: 2,55 g;

Carboidratos: 20,8 g;

Açúcar: 17,57 g;

Proteínas: 1,05 g;

Vitaminas: A, B e C;

Cálcio: 7,3 mg;

Ferro: 0,6 mg.

8. Pode ajudar com a a ansiedade e a depressão

Por ser rica em triptofano, possui uma função excelente, e às vezes pouco explorada, para controle de ansiedade e depressão. O triptofano é um aminoácido essencial que aumenta a produção de serotonina no sistema nervoso central. A serotonina, por sua vez, é um neurotransmissor importante, que regula o humor, o apetite e o sono, sendo muitas vezes utilizado para tratar casos de depressão ou ansiedade.

9. Colabora com a saúde dos ossos

As bananas – principalmente verdes – possuem frutooligossacarídeos. Essa substância é produzida pela hidrólise de inulina ou pela enzima frutosiltransferase a partir da sacarose. Eles são utilizados devido as suas propriedades como prebióticos, e eventualmente pelo sabor adocicado. Essa substância ajuda na absorção de nutrientes essenciais como o cálcio e o magnésio, por isso está associada ao fortalecimento dos ossos e melhora a densidade óssea no corpo humano.

10. Esse ainda está em estudo: pode ajudar a diminuir o risco de câncer

Um estudo feito em pacientes com síndrome de Lynch (condição genética que aumenta o risco de desenvolver alguns tipos de câncer), analisou pacientes que receberam 30 gramas de amido resistente por quatro anos e foram acompanhados por mais 10 anos. O amido resistente é uma substância que está presente em cerca de 100 gramas de banana verde. De acordo com os resultados, esses pacientes tiveram menos casos de câncer não-colorretal, especialmente para cânceres do trato gastrointestinal superior, comparado ao grupo em placebo que não recebeu este amido. Portanto, este estudo sugere que 30 gramas diárias de amido resistente parece ter um efeito protetor contra cânceres não colorretais para pacientes com síndrome de Lynch.

Fontes:

Aline Ferreira (@alineferreiranutri) é nutricionista especializada em nutrição clínica, funcional, esportiva e estética.

Laís Gouveia (@laisgouveianutri) é mestre em Ciências da Nutrição, especialista em nutrição oncológica pela UFF, pós-graduada em nutrição esportiva pela Nutmed e também pós graduada em nutrição clínica ortomolecular, biofuncional e fitoterapia pela Nutmed.

Fonte: EuAtleta